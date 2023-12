Anche Kate Middleton sceglie il Fair Isle: il capo senza tempo (usato anche da JLo)

Nato dall'isolata di Fair Isle in Scozia, il maglione omonimo ha incantato il mondo della moda, da Kate Middleton e stelle come JLo

Fonte: Getty Images Kate Middleton, il look in blu (con dettaglio) per la Messa di Natale

In un piccolo angolo di paradiso scozzese, noto per la sua bellezza selvaggia e incontaminata, nasce una leggenda tessile: il maglione Fair Isle. Con meno di 70 abitanti, l’isola di Fair Isle ha dato il nome a uno dei capi più iconici e persistenti nel mondo della moda. Da decenni, questo stile di maglione continua a conquistare tutti, dalle passerelle di alta moda alle spalle delle figure più illustri, come Kate Middleton e la diva di Hollywood Jennifer Lopez.

Il fascino senza tempo del Fair Isle

Il Fair Isle non è un semplice maglione, ma un vero e proprio simbolo di stile e tradizione. Con i suoi disegni distintivi a rombi, cerchi e altre forme geometriche incastonati nelle fasce orizzontali, è immediatamente riconoscibile e incredibilmente versatile. La storia di questo maglione è profonda e affascinante, risalente al XIX secolo, quando i pescatori norvegesi iniziarono a indossare cappellini con questi motivi. La curatrice e responsabile del Museo tessile Shetland, la dottoressa Carol Christiansen, ne ha tracciato l’evoluzione da semplice indumento funzionale a icona di moda amata globalmente. Con l’endorsement della famiglia reale britannica negli anni ’20, il Fair Isle ha guadagnato un posto d’onore nell’aristocrazia della moda, mantenendo il suo appeal fino ad oggi.

Kate Middleton e l’amore per questo magli0ne

Kate Middleton, qualche tempo fa, condivise un video di lei mentre decora un albero di Natale in preparazione del suo secondo concerto annuale Royal Carols: Together at Christmas. In perfetto spirito festivo, la Principessa del Galles ha scelto di indossare un maglione a collo alto Fair Isle mentre aggiungeva gli ornamenti all’imponente albero. Il maglione Fair Isle, riconoscibile per i suoi tipici motivi geometrici in palette limitate, è da lungo tempo uno dei preferiti della famiglia reale. Questo stile ha guadagnato notorietà negli anni ’20, quando Edoardo VIII (che in seguito divenne Duca di Windsor) fu visto indossarne uno pubblicamente. In una delle prime foto della Principessa Diana, lei è stata immortalata con un cardigan Fair Isle mentre camminava verso il suo appartamento. Persino la Principessa Charlotte, nel suo secondo compleanno, è stata fotografata con un cardigan Fair Isle giallo.

Secondo la BBC, “Fair Isle è da allora stato adottato come termine generale per maglieria multicolore, ma sull’isola vengono ancora prodotti piccoli numeri di capi seguendo modelli tramandati di generazione in generazione.” Ora, la località, che rimane una delle isole abitate più remote della Gran Bretagna, ha una popolazione di appena 55 residenti permanenti. Sebbene ci siano ancora alcuni produttori di maglioni sull’isola, come il molto desiderato Mati Ventrillon, ci possono volere fino a tre anni per ottenere uno di questi maglioni fatti a mano dalla lista d’attesa. Mentre il maglione esatto di Kate è ormai esaurito, fortunatamente, molti designer si sono ispirati ai motivi Fair Isle e hanno creato versioni più facilmente accessibili dei famosi maglioni.

Il look copiato anche da Jennifer Lopez

Poco fa, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati fotografati mentre lasciavano una rappresentazione di The Music Man a Broadway, con protagonista Hugh Jackman. Camminando mano nella mano con suo marito, Lopez indossava un festoso maglione Fair Isle alpino rosso, bianco e nero, abbinato a una gonna trasparente con spacco alto e una cintura nera. L’amore per questo capo, dimostra come un semplice maglione possa trasformarsi in un’affermazione di classe e gusto. La Middleton, conosciuta per il suo stile elegante e accessibile, ha spesso sfoggiato il Fair Isle, consolidando la sua immagine di icona di stile contemporanea e senza tempo. Anche Jennifer Lopez, conosciuta per il suo stile audace e camaleontico, non si è tirata indietro nell’adottare questo capo tradizionale, dimostrando la sua capacità di attraversare diverse culture e epoche, adattandosi ai gusti di una varietà di personalità.