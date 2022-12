Kate Middleton regina di stile pentita: il look che non avrebbe dovuto indossare

Fonte: IPA L'errore di stile di Kate Middleton

Se c’è una su cui non si può essere in disaccordo per quanto riguarda la famiglia reale britannica, questa è che Kate Middleton ben prima di essere un passo più vicina al ruolo effettivo di Regina d’Inghilterra era già un’ineguagliabile regina di stile.

Ogni look di Kate, infatti, da sempre suscita il placet del mondo, compreso quello delle fashioniste più attente. Eppure, esiste un outfit, tra l’altro molto amato dai più, di cui la Principessa del Galles si è – con il senno di poi – pentita.

Si tratta di un look indossato durante un evento informale ma importante e, più di preciso, risalente al Natale di tre anni fa, l’ultimo in cui l’intera famiglia si è riunita.

Kate Middleton: il look che non avrebbe dovuto indossare

Mentre il mondo è ancora incantato dallo splendido abito verde speranza che Kate Middleton ha indossato per il green carpet degli Earthshot Prize Awards 2022 tenutosi a Boston, da oltremanica arriva la notizia che la futura Regina d’Inghilterra non va per nulla fiera di uno dei suoi look indossati negli ultimi anni.

Secondo fonti vicine a Kate, infatti, di recente la Principessa di Galles (e regina di stile) ha ammesso candidamente di essersi pentita di uno dei suoi outfit.

Il look che, con il senno di poi, Kate non avrebbe indossato è quello del Natale 2019 e, in particolare, quello che portava durante la consueta passeggiata del venticinque dicembre che la famiglia reale fa verso la Chiesa di Santa Maria Maddalena di Sandringham.

In quell’occasione Kate indossava un cappotto grigio di Catherine Walker e un cappello verde bosco en pendant con borsa e tacchi. Il look nei colori era matchato con quello della piccola Charlotte in total green.

Ma cosa c’era di sbagliato in quell’outfit di Kate? Il The Mirror ha riportato un commento che Kate ha fatto a giovane fan in cui ha detto che il look era decisamente troppo caldo e pesante per una mattinata di sole come quella del venticinque dicembre 2019.

Effettivamente, dalle foto si può vedere che in quell’occasione il sole era splendente nel cielo e che, a parte Kate, tutti indossavano cappotti abbastanza leggeri per il periodo. Ma quello di Kate, e su questo saremo tutti concordi, è comunque un errore di stile perdonabilissimo.

Natale 2022: quale sarà il look di Kate

Complice la pandemia che ha colpito l’intero pianeta, sono tre anni che i reali d’Inghilterra non trascorrono insieme il Natale e non seguono le tradizioni di famiglia.

L’ultimo Natale canonico per i Windsor è stato infatti proprio quello del 2019 ma quest’anno ogni cosa tornerà alla normalità e siamo certi che la Middleton sarà particolarmente attenta al proprio Christmas look che potrebbe virare sempre sul verde, proprio per farsi perdonare la (piccolissima) caduta di stile di tre anni fa.

Sicuro è che questo Natale sarà davvero particolare per la famiglia reale e quindi per la futura Regina sarà molto importante lasciare il segno. Il Natale del 2022 sarà infatti il primo orfano della Regina Elisabetta e il primo da re di Carlo.

Molto atteso da tutto il mondo è infatti il primo discorso di Natale del nuovo Re che, come di consueto, sarà pre-registrato ma andrà in onda intono alle 15 (orario inglese) del venticinque dicembre. Quest’anno, dopo il pranzo , la famiglia probabilmente si godrà insieme il momento, anche se è praticamente certo che Meghan e Harry non vi saranno.