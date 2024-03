Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sta vivendo il momento più difficile della sua vita. La Principessa del Galles, infatti, ha recentemente annunciato al mondo intero di aver ricevuto una notizia sconvolgente negli ultimi tempi. Dopo l’operazione all’addome, subita a gennaio scorso, infatti, i medici della moglie del futuro Re d’Inghilterra hanno rivelato la presenza di cellule tumorali. Proprio per questa terribile diagnosi, Kate Middleton si sta sottoponendo a delle sedute di chemioterapia preventiva.

Per annunciare al mondo intero la terribile notizia, la Principessa del Galles è stata protagonista di un video, condiviso sui canali social ufficiali della coppia reale. Nell’importante filmato la futura Regina d’Inghilterra ha raccontato apertamente il suo stato di salute. Il fimato, però, nascondeva anche dei rivelanti messaggi nascosti.

Kate Middleton, il video messaggio che può salvare altre vite

Dopo settimane di illazioni e ipotesi complottistiche, Kate Middleton ha finalmente deciso di parlare direttamente ai suoi sudditi attraverso un video in cui, in prima persona, ha raccontato francamente ai sudditi le sue condizioni di salute. Nel filmato, la Principessa del Galles ha raccontato di aver un tumore e di dover effettuare un ciclo di chemioterapia preventiva.

Ma la moglie di William d’Inghilterra ha anche svelato di aver subito un enorme shock nel momento in cui ha ricevuto questa terribile notizia. Il video di Kate Middleton ha avuto un effetto boomerang in tutto il mondo. Diversi enti di beneficienza, infatti, hanno svelato di aver ricevuto un crescente numero di visite nei loro siti web e molto interesse intorno alle notizie che riguardano i sintomi del cancro, come riportato da The Sun. Le persone che avrebbero cercato questi argomenti su Internet sarebbero, addirittura, quintuplicate. Gli esperti della famiglia reali Dickie e Victoria Arbiter hanno confermato l’importanza del video messaggio di Kate Middleton a livello mondiale e i messaggi nascosti nello stesso.

Kate Middleton ha girato il suo messaggio su una panchina, con dei narcisi sullo sfondo. Secondo Victoria Arbiter questa scelta non è casuale ma altamente simbolica. Questo fiore, infatti, non è solo il simbolo floreale del Galles ma anche del Macmillan Cancer Trust. Anche Dickie Arbiter ha affermato di essere d’accordo col fatto che il messaggio della Principessa del Galles può avere delle ricadute positive molto importanti, in termini di prevenzione dei tumori.

Kate Middleton e Re Carlo, esempio per la lotta ai tumori

Questo è un momento davvero complicato per la famiglia reale inglese. Infatti sia Kate Middleton che Re Carlo III hanno recentemente annunciando di essere stati colpiti da un tumore. Entrambi hanno svelato la loro malattia senza riserve, diventando un esempio per tutti coloro che si trovano nella stessa situazione.

Ma in tutti e due i casi, la notizia della malattia di un membro della famiglia reale, ha portato una crescita dell’interesse pubblico nella prevenzione del tumore. Secondo Dickie Arbiter, nel suo messaggio: “Kate ha capito bene le sue priorità parlando prima della famiglia e dei bambini e poi dicendo a tutti cosa c’è che non va, che tipo di trattamento sta ricevendo e che sta diventando più forte e spera di tornare presto”.