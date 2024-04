Fonte: IPA Kate Middleton

Le condizioni della principessa Kate continuano a tenere in apprensione i sudditi del Regno Unito. Alla moglie di William è stato diagnosticato un tumore, svelato dalla diretta interessata dopo aver subito un vero e proprio assalto mediatico. Dalla presunta sparizione alla foto ritoccata, fino al filmato (in odore di intelligenza artificiale per alcuni) confessione. Si è richiesto rispetto per la sua privacy e quella della sua famiglia in questa fase estremamente delicata, eppure i tabloid inglesi non mollano la presa. Ecco le ultime informazioni su Kate Middleton e il percorso verso la guarigione (tutti se lo augurano).

Chemioterapia preventiva

Ogni singolo giorno Kate Middleton si ritrova a fronteggiare degli aggiornamenti sulle proprie condizioni e, al tempo stesso, sulla propria famiglia. Si è parlato ad esempio della situazione economica dei suoi genitori, il che ha fatto tremendamente discutere. Principalmente, però, il pubblico è interessato a seguire il suo percorso medico, come se si trattasse di un reality. In un misto d’affetto e passione per il gossip, le luci sono tutt’altro che spente sulla principessa del Galles.

Un livello d’attenzione estremo che ricorda quello riservato a Lady Diana in passato. La moglie di William si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva e, seguita da un team di esperti, dovrà rivedere il proprio stile di vita in maniera integrale. Addio agli impegni ufficiali, ovviamente, in attesa di tempi migliori. Nel frattempo dovrà armarsi di un’enorme forza interiore. Al timore per sé e per i propri figli, ai quali è stato in qualche modo spiegata la situazione, c’è da dover sopportare le tante illazioni sul suo conto. Il team al suo seguito, è facile pensarlo, non si occuperà dunque soltanto del suo benessere fisico, ma anche di quello mentale.

La nuova vita di Kate Middleton

Kate Middleton ha scoperto d’essere affetta da un tumore dopo aver subito un intervento di chirurgia all’addome. Allontanatasi per un po’ dagli appuntamenti ufficiali della Famiglia Reale, ha iniziato a rimettersi in forma per tentare di gestire il processo di chemioterapia, comprensibilmente debilitante.

La rivista britannica Hello! Ha intervistato una serie di esperti, al fine di discutere della nuova routine della principessa. Sul fronte dell’alimentazione ci saranno non poche rinunce. La sua è sempre stata una dieta ricca di frutta e verdura. Considerando il suo stato di salute, però, dovrà assumere alimenti molto ricchi di grassi insaturi e antiossidanti. Ecco due esempi: noci e pesce azzurro.

In nessun caso le si lascerà spazio nella sua settimana tipi a tavola per cibo da fast food e, in generale, cibi confezionati. Bandito dalla sua dieta anche l’alcool. Ciò perché assumerlo potrebbe aumentare il rischio di infiammazioni, andando a indebolire ulteriormente il suo sistema immunitario.

Non vietati ma ridotti sia i latticini che i carboidrati, così come il glutine. Al loro posto spazio a patate dolci, riso integrale, quinoa e farina di grano saraceno. Il suo staff in cucina dovrà poi prediligere proteine magre e grassi come l’olio d’oliva e di avocado.

Abbiamo però parlato di rimettersi in forza per la chemioterapia, ma ciò non vuol dire praticare sport. Kate Middleton si è sempre dedicata allo sport e allo yoga, così come al canottaggio e alla corsa. Tutto ciò, al momento, appartiene al passato. I medici le hanno infatti imposto di ridurre gli sforzi, al fine di limitare l’impatto della terapia.