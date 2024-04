Kate Middleton, ultime notizie: l’anniversario di matrimonio con William è il più complicato

Fonte: Getty Images William e Kate si sono sposati il 29 aprile 2011

Un anniversario di matrimonio difficile per Kate Middleton e il Principe William. Il 29 aprile la coppia festeggia il tredicesimo anniversario di nozze. Nel 2011 i Principi del Galles si sono giurati amore eterno nell’Abbazia di Westminster a Londra e quest’anno, a causa della diagnosi di cancro della futura Regina del Regno Unito, tutti i piani sono stati stravolti. Kate e William hanno deciso di trascorrere questa giornata in modo diverso dal solito, più che mai lontani dalle luci della ribalta.

Come Kate e William festeggeranno il tredicesimo anniversario di matrimonio

Stando alle ultime notizie che arrivano dai tabloid inglesi, Kate Middleton e il Principe William festeggeranno il loro tredicesimo anniversario di matrimonio in maniera differente rispetto a un tempo. La coppia ricorderà uno dei giorni più importanti lontano dai riflettori, dopo che la Principessa del Galles ha chiesto pubblicamente tempo, spazio e privacy per affrontare al meglio le cure per il cancro. Chi si aspetta una foto pubblica come accaduto in altre occasioni molto probabilmente resterà deluso: non ci sarà un nuovo scatto della coppia.

“Non sarà un anniversario facile – ha spiegato l’esperto reale Richard Fitzwilliams al Sun – è stato un anno complicato. Senza dubbio festeggeranno in privato. Si rallegreranno della reciproca compagnia e coinvolgeranno tutta la famiglia. William e Kate sono genitori molto attenti e presenti per i loro tre figli George, Charlotte e Louis. Stanno cercando di supportare i bambini in questi mesi complessi”. In passato Kate e William avevano deliziato sudditi e fan con video e scatti romantici, in cui apparivano sempre sorridenti e uniti.

Molto probabilmente eviteranno di condividere degli aggiornamenti anche perché non si tratta di un traguardo significativo come ha evidenziato l’altra royal expert Emily Nash: “Non ne fanno una cosa annuale. Hanno pubblicato delle foto per celebrare il loro decimo anniversario nel 2021, perché era un traguardo importante”. Al contrario è probabile che venga diffuso un nuovo scatto della Principessa Charlotte il prossimo 2 maggio, nel giorno del suo nono compleanno, sulla falsariga di quanto fatto con il piccolo Louis.

Il ricordo di Harry sul matrimonio di William e Kate Middleton

Intanto in concomitanza con questo anniversario importante, il Mirror ha riportato all’attenzione dei lettori un retroscena sul matrimonio di Kate Middleton e il Principe William condiviso da Harry nel suo libro di memorie Spare, dove rivela aneddoti della sua vita privata e dove attacca senza mezzi termini la royal family, dalla quale ha preso le distanze nel 2020.

Nell’autobiografia Harry ha parlato del viaggio in macchina con William da Clarence House all’Abazia di Westminster, quando ha ricordato uno dei momenti più drammatici della sua esistenza: la morte di Lady Diana. “Ho sbirciato fuori dalla finestra: l’Abbazia di Westminster. Come sempre, mi si è rivoltato lo stomaco. Ho pensato: non c’è niente di peggio che sposarsi nello stesso posto dove hai celebrato il funerale di tua madre. Ho lanciato un’occhiata a Willy. Stava pensando la stessa cosa?”, ha scritto.

Un evento che forse ha rappresentato l’inizio dell’allontanamento tra i due fratelli, fino a quel momento uniti per la pelle. Un rapporto che è finito per deteriorarsi dopo l’ingresso di Meghan Markle nella vita di Harry: l’attrice americana non ha mai avuto un buon rapporto con i parenti del marito e in particolare con la cognata Kate Middleton, con la quale ha faticato ad instaurare un dialogo.