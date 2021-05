Amici 2021, Giulia Stabile risponde agli insulti: “Siete senza cuore...

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Non è da tutti rispondere in maniera elegante agli insulti, ma Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021, ci ha reso ancora una volta orgogliose. Negli ultimi tempi, infatti, la ballerina si è ritrovata a fronteggiare alcuni insulti su Instagram, ma, invece di cedere, ha preferito alzare la voce e dare un messaggio importante, senza lasciarsi vincere dallo sconforto.

Sul suo profilo Instagram, ha caricato delle storie taglienti, ma decise. “Per tutte quelle persone che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro, sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito, ma più per loro, perché state perdendo solo tempo”, Giulia non le ha mandate a dire e ha voluto essere trasparente, concentrandosi sulle positività.

“I vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita, vi rendono solo peggiori, senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici”. Il suo invito agli hater è importante: durante tutta la stagione di Amici 2021, la Stabile ha dato prova di enorme coraggio nel superare gli ostacoli.

“Meno cattiveria e più lavoro, non perdete tempo a insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il mazzo e che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più”. Giulia ha voluto concentrarsi sul suo lavoro, senza dare adito a coloro che la odiano in modo del tutto ingiustificato.

Nelle sue storie Instagram, ha poi voluto riprendere anche alcuni insulti che ha ricevuto per la sua risata, che è stata definita “da oca, isterica e fastidiosa“. La sua risposta? Ancora una volta fenomenale: ha preferito postare delle storie in cui rideva a crepapelle, meravigliosa, unica e giovane. Davvero, a parere nostro, un esempio: non tante avrebbero reagito come lei.

Ci vuole forza per rispondere agli attacchi, soprattutto quando si hanno diciotto anni e non si ha ancora la famosa “armatura splendente” contro le cattiverie. Per adesso, la Stabile sta vivendo un periodo d’oro, grazie non solo alla vincita di Amici 2021 ma anche alla storia d’amore con Sangiovanni, nata nel talent show di Maria De Filippi. E poi ci sarebbe quell’indiscrezione che la vorrebbe come professionista ad Amici 21. Insomma, ha altro su cui concentrarsi, invece che dei soliti commenti cattivi e privi di fondamento.