Amici, Giulia Stabile tra i professionisti: la risposta di Veronica Peparini

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, si potrebbe aprire una nuova e grande possibilità per Giulia Stabile. La giovanissima ballerina, infatti, potrebbe entrare a far parte del corpo di ballo del talent che da anni accoglie i migliori ex allievi.

Sono in molti quelli che sperano di rivedere Giulia in televisione e questa possibilità si sta facendo concreta attraverso le voci che si stanno susseguendo dopo l’intervista di Veronica Peparini a CasaChi. La domanda principale dei molti telespettatori del programma è stata proprio quello che riguarda Giulia e sulla possibilità di vederla tra le fila dei professionisti di Amici di Maria De Filippi:

“Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che accadono nel momento giusto. Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina“.

Le parole spese per Giulia Stabile sono state molteplici. Veronica Peparini è stata tra le prime a comprendere le fragilità della sua allieva e farne un punto di forza. La Prof di danza si è rispecchiata molto nel suo carattere e in quella sua timidezza che ha conquistato il pubblico: “Anche io quando ho iniziato ero timida, venivo dalla strada”.

Veronica Peparini ha aggiunto:

“Anche io mi sono ritrovata in situazioni non piacevoli. Io e Giulia siamo due persone semplici, mi sento vicina a lei anche in questo”.

A dimostrazione della profonda stima dell’insegnante verso la vincitrice in carica di Amici di Maria De Filippi, c’è anche la coreografia che ha affidato alla figlia Olivia, con la quale ha rappresentato la forza del bambino interiore che alberga in ognuno di noi.

Il passo a due aveva commosso tutto lo studio, compresi i giudici Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. La coreografia è stata anche una delle più apprezzate dell’edizione 2021 e ha portato Giulia alla vittoria finale conquistata per la prima volta nella storia da una ballerina donna.

Le notizie sulla sua sorte potrebbero arrivare molto presto e a seguito della formazione del nuovo cast, che verrà annunciato prima della nuova edizione del programma di Canale5.