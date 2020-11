Stash presto papà, le dolci parole su Instagram: “Sarai tu il centro di ogni cosa”

editato in: da

I pancioni vip dell’autunno 2020

Il pancione è sempre più grande e ormai manca poco all’arrivo della loro bambina: Stash e Giulia Belmonte non trattengono più la gioia all’idea di diventare finalmente genitori, dopo tanta attesa. E il cantante ha condiviso l’emozione sui social, dedicando alla figlia delle bellissime parole d’amore.

“Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa… Eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te… Ci riuscirò! Ti aspettiamo” – scrive Stash su Instagram, a didascalia di una splendida foto che lo vede abbracciare il pancione della sua fidanzata, Giulia Belmonte.

Antonio Fiordispino – questo il vero nome di Stash – è pronto a diventare papà per la prima volta, e a quanto pare al momento tanto atteso mancano solo poche settimane. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, in questi mesi si è sbottonato un po’ di più, forse proprio per la grande gioia di questa gravidanza. Lui e Giulia infatti hanno raccontato sui social alcuni dei momenti più belli della loro dolce attesa, tra qualche dolcissima foto del pancino sempre più grande e dediche tenerissime alla piccolina in arrivo.

Lo scorso giugno Maria De Filippi aveva annunciato in diretta la lieta novella: Stash era infatti uno dei concorrenti finalisti di Amici Speciali, ma aveva rinunciato allo show. “Io di opportunità ne ho già avute tante” – aveva confessato a poche ore dalla puntata finale, lasciando il suo posto ad Umberto Gaudino. E chissà, forse si riferiva proprio alla gravidanza della Belmonte, quando parlava di opportunità ricevute dalla vita.

Nelle settimane seguenti, il frontman dei The Kolors aveva svelato il sesso del bebè dedicando alla sua bimba in arrivo una dolcissima canzone, e aveva così sorpreso i suoi fan. Ormai manca davvero poco al parto: Stash e Giulia Belmonte sono pronti all’avventura più emozionante della loro vita. E a quanto pare il cantante ha intenzione di dedicare tutto se stesso al suo ruolo di padre. Quest’anno non sarà infatti tra i professori di Amici, dopo due stagioni in cui aveva conquistato il cuore del pubblico – e degli allievi.