Lutto per Stash dei The Kolors, morto il nonno: “Sei stato maestro di eleganza”

Impegnato in tour con i The Kolors, Stash ha comunicato la morte dell'adorato nonno Domenico

IPA Stash a lutto: morto il nonno

Grave lutto per Stash, al secolo Antonio Fiordispino: mentre si trovava in tour con i suoi The Kolors, è venuto a mancare l’adorato nonno Domenico. Una perdita ricordata dall’ex concorrente di Amici anche sui social: “Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai” ha scritto.

Stash, il ricordo per il nonno Domenico

Uno sfondo nero con una semplice scritta bianca, a caratteri cubitali: così Stash, cantante dei The Kolors, ha voluto ricordare suo nonno Domenico con una story sui social. “Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai” recita il messaggio del cantante. L’uomo è scomparso proprio mentre la band era impegnata con il tour estivo in tutta la Penisola: nonostante il dolore, Stash ha comunque deciso di non interrompere i concerti, ricevendo il supporto e l’incoraggiamento dei fan.

Legatissimo alla sua famiglia d’origine, il cantante si è trovato a fare i conti negli ultimi anni con alcune dolorose perdite. Nel 2019 aveva detto addio allo zio Jimmy, tra i principali sostenitori della band. Nel 2017, invece, era scomparso il nonno Antonio, da cui l’artista ha ereditato il nome.

Stash e il rapporto speciale con i nonni

Il successo discografico e i tour sold out non hanno mai cambiato Stash, che continua ad essere un ragazzo estremamente semplice e coi piedi per terra. In più occasioni il cantante ha parlato dello splendido rapporto che lo lega alla sua famiglia d’origine, soprattutto ai nonni. “Da piccolo passavo molto tempo con il nonno Totonno, e mi piaceva imitarlo. Mi sedevo con lui: al posto della camomilla prendevo il tè e invece che tenere un diario, mettevo nero su bianco sogni e aspirazioni, fantasticavo” ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

Le lezioni del nonno paterno si sono rivelate molto preziose anche quando Stash si è trovato ad affrontare il difficile ruolo di genitore: “Tanto di quello che mi ha insegnato lui, io ce l’ho oggi e si riflette anche nel rapporto con le mie figlie” aveva confidato a Verissimo. Il frontman dei The Kolors è infatti legato dal 2019 a Giulia Belmonte, conduttrice televisiva e modella. La coppia ha due bambine: Grace, nata il 3 dicembre 2020, e Imagine, nata il 14 agosto 2022 e così chiamata in onore del celebre brano di John Lennon.

Nonostante gli impegni professionali, il musicista cerca sempre di essere un papà presente ed attento, memore proprio dei preziosi insegnamenti ricevuti dalla sua famiglia d’origine.

Le tappe del tour dei The Kolors

La morte del nonno Domenico è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita di Stash, ma l’artista ha comunque deciso di non interrompere i concerti con i The Kolors per rispetto dei fan. La band proseguirà il “Summer 2025 tour”, e dopo la prima data del 1° luglio a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, attraverserà la Penisola da Firenze a Sesto San Giovanni, fino al capitolo conclusivo del 16 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Intanto l’ultimo singolo del trio, Pronto come va, si candida di diritto a diventare uno dei tormentoni dell’estate: oltre a dominare le classifiche musicali, da settimane è il più trasmesso dalle radio nazionali.