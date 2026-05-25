Federico Zampaglione, l’addio al papà Domenico: “Scriveremo una canzone”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Federico Zampaglione

Grave lutto per Federico Zampaglione. Il leader dei Tiromancino ha infatti detto addio al papà Domenico, che ha voluto salutare con uno struggente messaggio sui social: “Mi mancherai tantissimo”.

Il messaggio di Federico Zampaglione

Una foto datata che ritrae un bambino sorridente in braccio al suo papà in spiaggia: con questo scatto Federico Zampaglione, frontman della band Tiromancino, ha voluto salutare il padre Domenico, scomparso da poco. “Ciao papà !💔 Il nostro è stato un viaggio incredibile ! Mi mancherai tantissimo e quando ci rincontreremo scriveremo subito insieme una nuova canzone. Salutami e abbracciami tanto mamma. Vi amerò per sempre”, si legge nel post.

Domenico Zampaglione, classe 1938, era molto apprezzato nel mondo della scuola: per diversi anni, infatti, aveva ricoperto il ruolo di Dirigente in un noto liceo romano. L’uomo aveva anche collaborato con il figlio, co-scrivendo i testi di alcune canzoni.

Federico Zampaglione, il cordoglio dei colleghi

In poche ore il post del cantautore romano è stato sommerso da messaggi e commenti di amici e celebri colleghi. “Sembra ieri che ci scarrozzava in giro a suonare con la sua Alfasud celeste” ha scritto Alex Britti, ricordando con affetto il padre dell’artista. Decisamente più sintetico il rapper Piotta, che si è limitato a mandare “un abbraccio” virtuale a Zampaglione, così come Ermanl Meta, che si è detto “commosso”.

Claudia Gerini, ex compagna del cantante, ha scritto: “Grazie per tutto ciò che hai dato, grande ispirazione per me, ti ho voluto tutto il bene del mondo”; mentre Biagio Antonacci ha incoraggiato l’amico spiegando: “Amico mio. Papà è in te. Ora più che mai”. Condoglianze sono arrivate anche da Lorenzo Jovanotti e Samuele Bersani.

Scorrendo il post, si leggono anche moltissimi commenti di ex studenti che lo hanno conosciuto nella sua carriera scolastica. Un’ex studentessa ha definito Domenico Zampaglione “il più bravo preside del mondo”, un altro ne ricorda “il garbo e la competenza nel dirigere il liceo Scientifico Tullio Levi Civita sulla Prenestina”.

In molti lo descrivono come “piacevole, spiritoso, colto e appassionato della sua professione”. Il giudizio è unanime: “Ha profondamente marcato la mia crescita umana e intellettuale ed è stato per me, come per moltissimi altri giovani, una figura insostituibile”. Tantissimi anche i cuori e le emoticon di preghiera sotto i post del cantante.

Il rapporto di Federico Zampaglione con suo padre

Federico Zampaglione era legato a suo padre Domenico da un rapporto molto speciale: a lui aveva dedicato anche il brano Eccoci papà: “È una delle persone più importanti della mia vita. Mi ha dato tanti consigli ed è riuscito a starmi vicino senza mai imporsi, ma sempre lasciando che fossi io a prendere le decisioni di testa mia”, aveva raccontato in un’intervista.

Un rapporto, quello tra i due, quasi simbiotico: “Con mio padre ho condiviso tanto: grazie a lui ho iniziato a suonare; mi ha comprato la prima chitarra; mi ha fatto ascoltare i primi dischi formativi, abbiamo scritto tanti brani insieme, tra cui anche la canzone con Alan Clark e mio fratello. È un grande punto di riferimento”.