Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Paki Canzi

Lutto nel mondo della musica: si è spento all’età di 78 anni Pasquale “Paki” Canzi, frontman e fondatore della band Nuovi Angeli. Estremamente popolare tra gli Anni ’60 e ’70, ha legato la sua voce a hit come Donna felicità e Singapore.

Paki Canzi, chi era il leader dei Nuovi Angeli

Paki Canzi, popolare musicista e frontman dei Nuovi Angeli, è scomparso a 78 anni lo scorso 15 marzo. Nato a Milano l’8 settembre 1947, con la sua band arrivò a vendere circa otto milioni di dischi, segnando una stagione musicale che ha accompagnato più generazioni. Portano la sua firma popolari canzoni come Donna felicità, Ragazzina, ragazzina, Anna da dimenticare e Singapore.

Appassionato di musica fin da bambino, Pasquale Canzi iniziò a suonare il pianoforte in tenera età e frequentò il conservatorio. Insieme all’amico Pasquale Andriola fondò all’inizio degli anni Sessanta il duo Paki & Paki, partecipando al Festivalbar del 1964. Nel 1966 arrivò una svolta nella sua carriera con la nascita dei Nuovi Angeli, gruppo formato insieme ad Alberto Pasetti, Renato Sabbioni e Ricky Rebaioli.

La band mosse i primi passi prenendo parte ad alcune rassegne musicali, ma il grande successo arrivò nel 1969 con Ragazzina, ragazzina, versione italiana di Mendocino dei Sir Douglas Quintet. Nel 1971 fu pubblicata quella che ancora oggi è considerata la hit più celebre del gruppo: Donna felicità, brano scritto anche da Roberto Vecchioni e Andrea Lo Vecchio. In cima alle hit parade per settimane, la canzone vendette oltre un milione e mezzo di copie e portò il gruppo ai vertici delle classifiche anche all’estero.

I primi Anni ’70 continuarono a rivelarsi particolarmente propizi per la band, che pubblicò anche Uakadì Uakadù, Singapore e Anna da dimenticare.

Il declino della band e gli amori di Paki Canzi

Terminata la stagione d’oro degli anni Settanta, il gruppo dei Nuovi Angeli attraversò numerosi cambi di formazione. Canzi rimase però sempre il punto di riferimento della band, come cantante, pianista e volto più riconoscibile. Negli anni successivi continuò a portare in tournée il repertorio del gruppo, mantenendo vivo il legame con gli ancora numerosi fan. Molte anche le partecipazioni a diversi programmi televisivi.

Sul fronte sentimentale, si segnala il matrimonio con Alessandra Raya, da cui il musicista ha avuto la figlia Valentina. La coppia si è tuttavia separata dopo molti anni insieme: se la manager farmaceutica ha ritrovato la serenità accanto al comico Nino Formicola, non si conoscono invece ulteriori dettagli sulle relazioni del frontman dei Nuovi Angeli, da sempre molto discreto e riservato.

Gli ultimi anni e il decesso

Pasquale Canzi ha trascorso gli ultimi anni della sua vita tra Milano e Peschiera Borromeo, e non ha mai smesso di suonare. Il prossimo 20 marzo era previsto un concerto all’Auditorium di Bareggio, in provincia di Milano, insieme ad Aldo Valente e Marco Bonino: un appuntamento che non potrà più avere luogo.

Il decesso del cantante 78enne è stato reso noto domenica 15 marzo, ma non si conoscono attualmente le cause di morte. La camera funeraria è stata allestita da oggi a Vignate (Milano) presso la struttura La Vignatese, mentre il funerale, in forma laica, si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 11. Sui social, intanto, moltissimi amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio.