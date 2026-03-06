Chi è Matteo “Teo” Canzi, vincitore di MasterChef Italia 15

Matteo "Teo" Canzi ha realizzato il suo sogno: vince MasterChef Italia 15 ed è pronto a ritagliarsi il proprio spazio nel mondo della cucina

Cala il sipario di MasterChef Italia 15, con una pioggia di coriandoli dorati e la grande emozione del vincitore. A trionfare è stato Matteo “Teo” Canzi, giovane 24enne originario di Olgiate Molgora che ha saputo trasformare la sua timidezza in un linguaggio culinario unico e profondo. Studente di International Marketing con una passione segreta per la musica neomelodica, Teo è entrato nella Masterclass in punta di piedi, portando con sé il sogno di diventare un private chef, oltre che l’amore per la sua Brianza.

Il percorso di Teo a MasterChef

Nel suo percorso a MasterChef, Teo è cresciuto dimostrando grande determinazione e stupendo i giudici, puntata dopo puntata. Sebbene si sia avvicinato seriamente alla cucina solo pochi anni fa – tutto è iniziato con un filetto alla Wellington -, ha dimostrato una maturità tecnica sorprendente che ha messo a frutto per omaggiare le proprie radici e, in particolare, l’amata nonna Egidia. È stata proprio lei ad avvicinarlo a questo mondo, insegnandogli a “sporcare la cucina” e a curare ogni piccolo dettaglio.

Non è stato un percorso facile per Teo, che è riuscito ad affrontare ben sei Pressure Test con sangue freddo. Rinunciare al suo sogno? Impossibile.

Oltre alle sfide, Teo ha dovuto superare lo scetticismo iniziale dei genitori, che vedevano la cucina solo come un hobby e sognavano per lui una carriera più tradizionale nel marketing, il suo ambito di studio. Vederli commossi in balconata durante la finale è stata per lo chef la vittoria più bella: finalmente hanno riconosciuto il suo talento. A sostenerlo sin dall’inizio è stata la fidanzata Elena, con la quale ama intonare le canzoni di Gigi D’Alessio, cosa che ha fatto in puntata anche con Antonino Cannavacciuolo, regalando al pubblico uno dei momenti più divertenti di tutta la stagione.

La sfida finale e la vittoria

La sfida finale contro Carlotta Bertin ha visto Teo Canzi alle prese con un menu degustazione intitolato Tutto di me. Come si evince dal titolo scelto, è stato un vero e proprio racconto autobiografico tradotto in sapori eleganti e mai scontati. Ogni portata ha rappresentato un tassello della sua vita, a partire dall’antipasto chiamato Il primo chiodo, una raffinata chawanmushi in brodo dashi che ricordava i suoi primi passi in cucina accanto alla nonna. Poi è stata la volta di Confronto, un risotto alla zucca e pesce gatto affumicato che ha incantato chef Cannavacciuolo per la precisione millimetrica della cottura, dimostrando una padronanza della materia prima degna di un professionista.

La sua storia a tavola ha visto un secondo piatto molto particolare, Il coraggio di cambiare, un piccione servito in due consistenze che simboleggiava la sua evoluzione personale all’interno del programma. Infine, il dessert La ciliegina sulla torta, un semifreddo allo yogurt e mascarpone dal cuore di ciliegia marinata, la degna conclusione di una prestazione impeccabile che ha convinto i giudici all’unanimità.

“Ho vinto, ho vinto davanti a tutti, davanti alla mia famiglia, davanti alla mia ragazza e al mio migliore amico. Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io. È un’emozione incredibile“, ha dichiarato subito dopo la proclamazione.

Oltre al titolo di quindicesimo MasterChef italiano, Matteo “Teo” Canzi si è aggiudicato un premio di 100.000 euro, un corso di alta formazione presso l’ALMA e la pubblicazione del suo libro di cucina Il gusto del perché, in uscita il 12 marzo.