Masterchef 15 rimandata la finale: non va in onda giovedì 26 febbraio. Il motivo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo

I fan di Masterchef dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere proclamato il vincitore: sebbene il calendario del programma prevedesse la finale per giovedì 26 febbraio, la concomitanza con la settimana più calda della televisione italiana ha cambiato le carte in tavola. Per scoprire chi trionferà nella 15esima edizione del cooking show ci vorrà ancora del tempo: ecco i motivi dello slittamento della finale.

Masterchef 15, perché la finale è rimandata

Niente finale per Masterchef 15, almeno per il momento. Il cooking show di Sky avrebbe dovuto concludersi giovedì 26 febbraio, ma la coincidenza della finale con la terza serata del Festival di Sanremo ha portato la rete a rimandare l’ultimo atto della 15esima edizione.

L’annuncio è arrivato dai canali social ufficiali del programma: “Amici di MasterChef, sappiamo che la prossima settimana la vostra priorità sarà cantare!”, si legge sul post rivolto agli spettatori, con un chiaro riferimento alla settimana della kermesse musicale. La scelta di Sky è chiara: evitare la concorrenza diretta con uno dei programmi più seguiti della storia della tv, che nella serata del 26 febbraio vedrà come co-conduttrice sarà la supermodella russa Irina Shayk e come super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys e che fino a sabato 28 febbraio monopolizzerà l’attenzione dell’intero paese.

“State tranquilli perché giovedì la finale non ci sarà“, continua il post, annunciando che l’appuntamento conclusivo della stagione è solo rimandato: gli appassionati del programma dovranno aspettare il 5 marzo per vedere proclamato il vincitore della 15esima edizione di Masterchef Italia.

Lo speciale sui quattro finalisti

Nel frattempo, per non lasciare a bocca asciutta i fan del cooking show, giovedì 26 febbraio andrà in onda un appuntamento speciale dedicato ai quattro finalisti. Alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW arriverà l’imperdibile puntata di MasterChef Italia: 4 storie per la finale, una serata che racconterà la vita, il percorso e le aspettative dentro e fuori il cooking show dei quattro aspiranti chef finalisti Carlotta, Dounia, Matteo Canzi e Matteo Rinaldi.

Il racconto inizierà con un dialogo tra i giudici Chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che analizzeranno i profili dei quattro concorrenti. E non mancherà un viaggio indietro nel tempo per rivivere il percorso, spesso difficile, dei protagonisti, che in interviste inedite giudicheranno le sfide affrontate nella gara – tra prove in studio e in esterna – e ripenseranno alle aspettative e agli obiettivi iniziali.

Anche amici e parenti dei quattro finalisti racconteranno del loro sogno di diventare Chef, e in primo piano ci saranno come sempre la cucina, i piatti riusciti, quelli disastrosi, le vittorie, le cadute e le quattro storie di cambiamento e di crescita ai fornelli.

Ovviamente ogni spettatore ha il suo preferito: c’è Carlotta Bertin, 25enne di Candelo, che ha abbandonato il nuoto pinnato per inseguire il sogno di diventare una chef e aprire un home restaurant. Dounia Zirari, 28 anni, di Bassano del Grappa, è nata e cresciuta in Marocco, ha lavorato in RSA e desidera la vittoria per riconquistare fiducia in se stessa e nelle sua scelte.

Nato e cresciuto in Brianza, Matteo Canzi, 23enne di Molgora, sogna di diventare un private chef. E non dimentichiamo Matteo Rinaldi, 28 anni, di Boltiere, laureato in Design della Comunicazione, la cui passione per la cucina è nata in famiglia, che lavorava nella ristorazione. È (quasi) tutto pronto per la finale: chi sarà a vincere?