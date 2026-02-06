Jeremy Chan, chi è lo chef che ha conquistato MasterChef 15

Jeremy Chan è lo chef stellato che ha stregato il pubblico di MasterChef 15 fra piatti particolari e grande carisma.

IPA MasterChef

Si chiama Jeremy Chan, parla sette lingue e ha ricevuto ben 2 stelle Michelin: è questo il profilo dello chef stellato che ha conquistato MasterChef Italia 15. Giovanissimo, talentuoso e affascinante, Jeremy ha preso parte alla trasmissione, rivelando grande empatia verso i concorrenti e una creatività straordinaria nei piatti.

Chi è Jeremy Chan, le origini, il ristorante e le stelle Michelin

Jeremy Chan è nato nel 1987 a Hong Kong, da padre di origine cinese e madre canadese, ed è cresciuto tra diversi Paesi, vivendo tra Hong Kong, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Questo background internazionale ha inciso profondamente sulla sua identità e sul suo modo di intendere la cucina, che non fa riferimento ad una sola tradizione, ma ad un mosaico di culture e sapori.

Prima di dedicarsi ai fornelli, Chan ha seguito un percorso accademico d’eccellenza. Si è infatti laureato con lode in Lingue e Filosofia all’Università di Princeton, negli Stati Uniti. Dopo la laurea ha lavorato per un periodo nel settore finanziario, trasferendosi anche in Spagna, ma la passione per la gastronomia ha presto preso il sopravvento, portandolo a cambiare radicalmente strada.

Nel 2017 a Londra ha fondato insieme al socio Iré Hassan-Odukale il ristorante Ikoyi, inizialmente situato nel West End e oggi considerato uno dei templi della cucina contemporanea europea. Ikoyi propone una cucina di ricerca che utilizza spezie, fermentazioni e ingredienti stagionali con forti richiami all’Africa occidentale. Elementi chiave reinterpretati però attraverso tecniche moderne e una visione personale. Non si tratta di cucina etnica in senso stretto, ma di un linguaggio gastronomico nuovo costruito sull’equilibrio tra intensità e precisione.

Il talento di Chan è stato riconosciuto rapidamente dalla critica. Il ristorante Ikoyi ha ottenuto la sua prima stella Michelin nel 2019, a poco più di un anno dall’apertura, e la seconda stella nel 2022, consacrando definitivamente lo chef come una delle menti più brillanti della ristorazione mondiale.

Tra i piatti simbolo della cucina di Jeremy Chan spicca lo smoked jollof, una raffinata reinterpretazione del tradizionale riso dell’Africa occidentale, arricchito da note affumicate, spezie complesse e spesso accompagnato da granchio o crostacei. Celebre anche il suo lavoro su carni e pesci, come la costata di manzo alla griglia con astice, finferli e salse speziate, piatto che incarna perfettamente il suo stile audace e multilivello. Proprio questa filosofia è stata portata nella Masterclass di MasterChef 15, dove Chan ha chiesto ai concorrenti non solo tecnica, ma anche profondità di pensiero.

La vita privata di Jeremy Chan

Jeremy Chan è noto per essere estremamente riservato riguardo la sua vita privata. Non ama esporsi mediaticamente al di fuori del contesto professionale e preferisce che a parlare sia il suo lavoro. Non sono noti dettagli pubblici su relazioni sentimentali o legami sentimentali, segno di una scelta consapevole di separare nettamente carriera e sfera personale.

Al di fuori della cucina, Chan è un grande appassionato di letteratura, filosofia e lingue. Parla fluentemente sette lingue e ha raccontato di aver studiato anche l’italiano, spinto dall’amore per i testi classici. Viaggia spesso, non solo per lavoro, ma per approfondire culture gastronomiche e sistemi alimentari locali, che diventano poi materia prima per la sua ricerca culinaria.