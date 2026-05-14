Dal mango con peperoncino alle fragole con pepe nero, passando per l’ananas con chili, il fricy è il trend food che unisce sapori fruttati e speziati. Ecco cos’è e come proporlo nella cucina di casa

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123RF Esempio di fricy food con lime e jalapeno

Un po’ dolce e un po’ piccante, fresco e caldo insieme, colorato e inaspettato: è il “fricy”, il trend food che sta conquistando social, ristoranti e cucine domestiche. Il termine nasce dall’unione di “fruity” e “spicy” e descrive una tendenza gastronomica che combina il gusto fruttato alle note speziate e pungenti.

Un mix inaspettato che stimola il palato e trasforma anche i piatti più semplici in esperienze di carattere. Dalle insalate ai cocktail, passando per dessert e salse, il fricy è diventato il simbolo di un’alimentazione creativa, colorata e multisensoriale. Ma perché piace così tanto e come portarlo facilmente sulle nostre tavole?

Che cos’è il fricy

Il termine fricy non si riferisce a un piatto preciso o a una ricetta codificata, ma a un vero e proprio stile gastronomico. L’idea di base è creare un contrasto armonioso tra ingredienti fruttati e componenti speziate o piccanti. Qualche esempio di matrimonio ben riuscito? L’ananas insieme al peperoncino, il mango con la paprika affumicata, le fragole abbinate al pepe nero o, ancora, l’anguria con lime e chili.

Queste combinazioni giocano sui contrasti: la frutta, con la sua dolcezza naturale e la sua acidità, attenua il calore delle spezie che, al contrario, esaltano gli aromi degli ingredienti freschi, rendendoli ancora più persistenti. Il risultato è un equilibrio sorprendente che rende ogni boccone più intenso e vibrante.

L’insolito che crea dipendenza

Il fricy descrive una sensazione che conoscono in molti, pur senza averle mai definita con un nome preciso. Quella che si prova sorseggiando una margarita con jalapeño fresco, gustando una salsa agrumata e piccante che lascia prima spazio alla freschezza e subito dopo al calore o dando un morso a un mango cosparso di tajín.

Non si tratta soltanto di “piccante con la frutta”, ma di una costruzione più complessa del sapore. È un piccolo cortocircuito sensoriale in cui dolcezza, acidità e piccantezza si rincorrono continuamente, creando quasi dipendenza. Il cervello, infatti, percepisce il contrasto come qualcosa di eccitante e sorprendente, motivo per cui il fricy tende a creare un effetto quasi “addictive”: un boccone tira l’altro.

Perché il fricy è il trend food del 2026

A consacrare il fenomeno è stata la BBC Food, che ha inserito il fricy tra le tendenze gastronomiche destinate a dominare il 2026. Il termine ha iniziato a circolare rapidamente sui social e nelle pubblicazioni dedicate al food, fino a diventare uno dei neologismi più discussi dell’anno.

Anche il Cambridge Dictionary ha parlato del fricy come del trend che fonde note fruttate e piccanti “in modi nuovi e audaci”, sottolineando come questa combinazione renda i piatti più vivaci, intensi e impossibili da ignorare.

Il successo del fricy riflette perfettamente il gusto contemporaneo, che cerca esperienze sensoriali forti, sapori stratificati, contrasti sorprendenti. Non basta più che una preparazione sia dolce o salata: deve creare movimento, stupire il palato, lasciare una sensazione persistente.

In aggiunta, il fricy si sposa perfettamente con l’estetica social. Le ricette che seguono questo fenomeno sono colorate, brillanti, scenografiche. Pensiamo alle fette di mango con chili rosso acceso, alle angurie condite con lime e tajín, alle hot honey sauce che colano su pizza e pollo fritto. Preparazioni visivamente forti che su Instagram e TikTok diventano immediatamente virali.

Una tendenza che esiste da sempre nella cucina internazionale

Anche se il nome è nuovo, il concetto non lo è affatto. In molte culture gastronomiche il dialogo tra frutta e spezie esiste da secoli.

La cucina thailandese, per esempio, utilizza spesso questo equilibrio. Nel celebre som tam, l’insalata di papaya verde con peperoncino, lime e zucchero di palma, dolcezza, acidità e piccantezza convivono perfettamente.

Anche la cucina messicana lavora da sempre su combinazioni come mango e chili, ananas grigliato con peperoncino, ma soprattutto il tajín, il celebre mix di chili, sale e lime essiccato, ideale per accompagnare anguria, melone e mango.

In Giappone esiste lo yuzu kosho, un condimento ottenuto mescolando peperoncino, scorza e succo di yuzu, agrume aromatico simile al limone. E poi ci sono i chutney indiani, le salse agrodolci cantonesi, le harissa nordafricane agli agrumi, fino al mole messicano che unisce spezie, peperoncino, cacao e frutta secca in una preparazione ricchissima e complessa.

Il rapporto degli italiani con il piccante

Rispetto ad altre culture gastronomiche, il palato italiano tende a privilegiare equilibri più delicati, giocati soprattutto tra dolce e salato. Proprio per questo la componente fruttata nel fricy funziona così bene: addolcisce, armonizza e rende il piccante più accessibile anche a chi non ama sapori troppo aggressivi.

In fondo, però, anche la nostra tradizione conosce da tempo questo tipo di contrasto. Basta pensare alla mostarda: frutta candita o cotta nello zucchero e aromatizzata con essenza di senape, in un equilibrio unico tra dolcezza e nota pungente. Lo stesso vale per molte composte di frutta arricchite con pepe o peperoncino, spesso servite insieme ai formaggi stagionati.

Perché il fricy piace così tanto

Il trend fruttato-speziato conquista perché stimola contemporaneamente più sensazioni gustative. Non si tratta solamente di dolce o salato: il fricy lavora sulla complessità del sapore, creando piatti dinamici e mai monotoni, che cambiano continuamente in bocca.

Inoltre, è perfetto per chi cerca un’alimentazione fresca ed equilibrata, che però non penalizzi il gusto. La frutta porta dolcezza naturale e acidità, mentre le spezie aggiungono carattere senza bisogno di eccedere con grassi o condimenti.

Il trend fruttato-speziato si inserisce bene in uno stile alimentare equilibrato. La frutta fornisce vitamine, fibre e acqua, mentre molte spezie hanno proprietà benefiche, per esempio digestive e antiossidanti. Il risultato è una cucina che riesce a essere appagante senza risultare pesante, unendo benessere, creatività e piacere.

Gli abbinamenti fricy più amati

Per replicare questo trend a casa non servono tecniche complicate. Basta imparare a combinare correttamente frutta e spezie. Tra gli abbinamenti più apprezzati ci sono:

mango e peperoncino ;

; anguria e pepe rosa;

ananas e paprika affumicata ;

; pesca grigliata e curry;

fragole e pepe nero ;

; mela verde e zenzero;

arancia e cannella piccante;

fico e peperoncino ;

; lime e chili ;

; melone e tajín.

Il segreto è trovare il giusto equilibrio tra dolcezza, acidità e intensità aromatica. Anche un semplice pizzico di spezie può cambiare completamente il sapore di un piatto.

Come portare il fricy in cucina

Il modo più semplice per sperimentare il fricy è partire dagli antipasti o dalle insalate. Un’insalata di anguria, cetrioli e peperoncino fresco, per esempio, è perfetta per l’estate. Oppure si può aggiungere paprika piccante a una macedonia tropicale per ottenere un contrasto insolito ma piacevole.

Anche i secondi piatti si prestano benissimo a questo trend. Il pollo marinato con mango e chili, il salmone con salsa agli agrumi e pepe rosa oppure i tacos con ananas piccante sono preparazioni semplici ma molto scenografiche.

Il fricy funziona persino nei dessert. Il cioccolato fondente con peperoncino e frutti rossi è ormai un classico, ma anche il gelato alla fragola con pepe rosa o l’ananas caramellato con zenzero dimostrano quanto il contrasto possa essere elegante e raffinato.

Perfino i cocktail seguono questa tendenza: margarita al mango e jalapeño, spritz agli agrumi speziati o drink con ananas e chili sono sempre più presenti nei menu dei locali.

Le spezie migliori per un perfetto effetto fricy

Non tutte le spezie funzionano allo stesso modo con la frutta. Alcune, però, sono particolarmente indicate per creare il giusto contrasto:

peperoncino ;

; pepe rosa;

zenzero;

paprika affumicata;

affumicata; curry dolce;

dolce; chili ;

; senape;

cumino.

L’ideale è dosarle gradualmente, senza coprire completamente il gusto della frutta. Il fricy, infatti, punta sull’equilibrio e non sull’eccesso.