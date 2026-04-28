Chiara Pavan prossimo giudice di MasterChef? Lei confessa

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IPA I giudici di Masterchef

La quindicesima edizione di MasterChef si è conclusa solo qualche mese fa, ma già si guarda al futuro e alla possibilità di un ingresso nel cast fisso di Chiara Pavan come nuovo giudice della trasmissione. La chef negli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel programma che presto potrebbe aumentare, almeno secondo quanto svelano le indiscrezioni.

Chiara Pavan giudice di MasterChef, lei si confessa

Una piccola conferma è arrivata dalla stessa Chiara Pavan che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha confessato il sogno di diventare un giudice di MasterChef. “È stata una bella esperienza essere giudice ospite negli ultimi due anni – ha raccontato -. Non mi dispiacerebbe che il mio ruolo crescesse ancora e penso anche ai tanti appassionati che ne parlano. Se dovesse succedere ne sarò felice”.

Chiara Pavan ha poi parlato del suo rapporto con gli attuali giudici di MasterChef, ossia Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. “Li adoro. Antonino Cannavacciuolo è un leader nato. Bruno Barbieri ha una grande ironia e Giorgio Locatelli è molto affine a me e ai miei valori basati sulla responsabilità sociale e ambientale”.

Se quest’anno abbiamo visto Chiara Pavan intervenire in numerose puntate, accanto ai giudici storici della trasmissione, presto la “cheffa”, come ama definirsi, potrebbe sbarcare come volto fisso del programma.

Chi è Francesco Brutto, il fidanzato (chef) di Chiara Pavan

Da diverso tempo Chiara Pavan è legata a Francesco Brutto, celebre chef con cui gestisce Venissa, il ristorante con una stella Michelin. L’incontro fra i due è avvenuto proprio grazie alla passione per l’alta cucina. “Ho studiato cucina all’Alma di Colorno perché mi piaceva l’alta ristorazione – ha spiegato la chef -. Avevo fatto uno stage con Valeria Piccini, “Da Caino” in Maremma, e una stagione in Alto Adige dopo la quale volevo vedere qualcosa di sperimentale, così nel 2016 ho mandato un curriculum a Francesco, che a 28 anni era già Migliore giovane chef d’Italia con “Undicesimo Vineria” a Treviso”.

“Mi prese e nel 2017 mi propose di guidare il “Venissa” di cui era consulente – ha spiegato -. Fino a due anni prima la chef era Antonia Klugmann, gli dissi che non credevo di essere pronta. Ma lui ne era certo. L’insegna aveva già la stella Michelin e bisognava conservarla. E, poi, gestire un team di miei coetanei trentenni… “Mi dissi: faccio un anno e vado via”. Poi, però, ho capito che avrei potuto sviluppare il mio pensiero, supportata anche da Francesco, che nel 2020 ha chiuso la sua insegna diventando mio co-chef. Nel frattempo ci eravamo anche innamorati”.

Un amore che oggi si divide fra impegni televisivi, piatti stellati e tanto impegno in cucina. “Il primo bacio è scattato mentre guardavamo l’episodio di Chef’s Table di Netflix su Virgilio Martinez, lo chef del “Central” di Lima – ha confessato Chiara Pavan -. In più lavorare insieme permette di darsi spazio a vicenda. A lui, ad esempio, avere il tempo di girare per cantine ha permesso di creare la miglior carta dei vini naturali d’Italia. Io ho bisogno di momenti con le mie amiche o per scrivere. O correre: 8 chilometri al giorno. Certo, capita di litigare, ma di solito per stupidaggini come dei calzini a cui la lavatrice ha mutato colore”.