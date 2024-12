Chi è Chiara Pavan, quarta giudice in prestito a MasterChef

Chiara Pavan è la chef italiana, già stella Michelin per Venissa, ristorante che guida insieme al compagno, che affiancherà gli storici giudici di MasterChef in questa 14esima edizione

Fonte: Ufficio Stampa MasterChef

La nuova edizione del cooking show più amato della tv è appena iniziato, ma già promette di fare ascolti record grazie ad una formula ben collaudata e qualche succosa novità. La più importante è sicuramente la presenza della 4° giudice che affiancherà Barbieri, Locatelli e Cannavacciulo e che si chiama Chiara Pavan. Ma di chi si tratta? Conosciamola meglio.

Chi è Chiara Pavan: vita privata e il ristorante Venissa

Chiara Pavan è nata il 1 Gennaio 1985, sotto il segno del Capricorno, e ha 39 anni: nata a Verona, città che ama molto, è una chef molto nota e apprezzata soprattutto per la sua lotta agli sprechi in cucina. Amante della lettura e dei libri, inizia la sua carriera laureandosi in Filosofia a Pisa, ma ben presto le sue doti culinarie, unite ad un profondo amore per le erbe e per i vari processi di fermentazione, la porteranno a passare dai banchi di Filosofia a quelli dell’ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Il passo successivo sarà assumere la gestione nel 2017 del Venissa, un iconico ristorante veneziano situato sull’isola di Mazzorbo.

Al suo fianco c’è Francesco Brutto, suo compagno di vita ma anche socio sul lavoro, visto che guida insieme a lei il ristorante veneziano dove Chiara propone menù etici e rispettosi dell’ambiente, con grande impiego di materie prime a km0. I suoi modelli di ispirazione sembrano essere alcune chef donne come Clare Smyth, Antonia Klugmann e Anna Matscher.

Chiara Pavan: i riconoscimenti e l’impegno per l’ambiente

Grazie alla sua bravura in cucina e ai suoi piatti considerati veri e propri capolavori di gusto, Chiara conquista presto una stella Michelin. Il riconoscimento va soprattutto al suo impegno in un importante progetto culinario che unisce il rispetto per la natura, l’utilizzo di ingredienti locali e delle tecniche di cucina decisamente innovative. La cucina di Chiara Pavan viene infatti descritta dagli esperti come rispettosa dell’ambiente, attenta all’ottimizzazione delle risorse e delle materie prime e con un approccio decisamente tecnico, ma contemporaneo, che la rendono assolutamente unica.

Nel 2022 Chiara Pavan viene insignita del titolo di Donna Chef dell’anno dalla prestigiosa Guida Michelin grazie all’attenzione verso l’utilizzo di ingredienti vegetali al posto delle proteine animali, riducendo di fatto l’impiego della carne nelle sue ricette in favore di una maggiore sostenibilità.

Non solo: la chef è una delle figure coinvolte nel progetto europeo dal titolo Life Climate Smart Chefs, finanziato dal Programma Life dell’Unione Europea, che intende supportare la Strategia Farm to Fork. L’obiettivo è coinvolgere degli chef europei per farli diventare ambasciatori di diete sostenibili, nutrienti e accessibili, promuovendo al tempo stesso un importante dialogo sul ruolo del cibo nella lotta ai cambiamenti climatici. E Chiara Pavan è parte di questo ambizioso progetto che si sposa perfettamente con la sua visione della cucina e la sua sensibilità agli sprechi e all’ambiente.

Tra i suoi riconoscimenti ci sono anche il titolo di Cuoca dell’Anno da L’Espresso e Chef Internacional da Elle Spagna, oltre ad esser stata nominata Miglior Chef donna da Identità Golose.

Chiara Pavan: 4° giudice a MasterChef

Quest’anno, in occasione della 14 edizione di MasterChef, Chiara Pavan sarà la 4° giudice che affiancherà i veterani Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo nel noto e amato show cooking portando la sua visione etica e sostenibile della cucina. Il suo contributo sarà fondamentale in un’edizione rinnovata che presterà ancora più attenzione all’espetto eco-friendly.