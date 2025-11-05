Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Masterchef 15, quando inizia e novità della nuova stagione

Immersi in un’atmosfera natalizia, i tre giudici più amati della televisione italiana hanno annunciato Masterchef 15. La nuova stagione partirà al grido di “innovazione e tradizione”. Ecco il motto lanciato da Antonino Cannavacciuolo, sottolineato ai colleghi Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli in una distesa innevata.

Trucchi di scena a parte, la nuova stagione ci sarà realmente e non dista poi molto. Di seguito tutte le informazioni che sono state svelate.

Quando inizia Masterchef 15

Un regalo di Natale in anticipo, per il momento sottoforma di video trailer. Tra poco più di un mese, però, lascerà spazio alle prime puntate. I fan dello show culinario dovranno avere pazienza fino a giovedì 11 dicembre 2025.

Un grande ritorno il cui calendario è stato ben studiato. Il palinsesto Sky è infatti orchestrato al meglio, considerando come il 4 dicembre si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli, dal vivo, la finale di X Factor. Un modo per non lasciare il pubblico senza contenuti.

Dove vedere Masterchef 15

Masterchef è un’esclusiva Sky e, dunque, per poter seguire la nuova stagione, così come recuperare o rivedere le precedenti, occorre essere abbonati. Fatta questa scelta, però, le vie da poter seguire sono due.

Da un lato c’è la soluzione con decoder, che ha costi più elevati ma svariati servizi extra. Dall’altra c’è l’opzione totalmente digitale, che passa da Now. In entrambi i casi è garantita la visione on demand, con diretta e recupero contenuti, così come opzione riparti dall’inizio per i programmi in diretta.

Le anticipazioni

Sky è riuscita a confermare nuovamente la squadra vincente composta da Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Oggi si può dire, senza timore d’essere contraddetti, che questo trio è riuscito a superare nel cuore dei fan quello iniziale dello show: Barbieri, Cracco e Bastianich.

Ancora una volta circa 20 cuochi dilettanti coltiveranno il sogno di indossare il mitico grembiule, unendosi alla Masterclass 2025-26. Sappiamo che tra loro ci sarà anche un 92enne, rapidamente divenuto il beniamino dello studio.

Sarà di certo molto abile per quanto riguarda la tradizione, che rappresenta la base del programma. Resta da scoprire, però, se sarà in grado di adattare il proprio stile all’innovazione che il programma richiede.

La combo tra questi due mondi sarà il tema ricorrente della stagione. La cucina non deve perdere di vista le proprie radici, certo, ma dev’essere in grado di evolversi. Si può dire che questa sarà la novità principale di quest’anno, con i giudici che daranno sempre più spazio a ingredienti innovativi e tecniche futuristiche. Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, inoltre, continueranno a strizzare l’occhio all’ecosostenibilità, attendendo un salto di qualità dalla classe di quest’anno: i loro piatti della tradizione dovranno trovare nuova vita, approdando finalmente in questo secolo e millennio.

