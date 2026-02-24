Affari Tuoi non va in onda tutta la settimana: quando torna De Martino su Rai 1

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Stefano De Martino si ferma: Affari tuoi saluta il suo affezionato pubblico per qualche giorno, per fare spazio all’evento più atteso del palinsesto televisivo nazionale. Stiamo parlando ovviamente del Festival di Sanremo, che dal 24 al 28 febbraio vedrà esibirsi sul palco dell’Ariston i trenta artisti in gara quest’anno. Per rivedere il gioco dei pacchi dovremo attendere: ecco come cambia la programmazione di Rai1 in vista dell’inizio della kermesse musicale.

Affari tuoi si ferma: quando torna in onda

Stefano De Martino va in vacanza per un po’: con l’inizio del Festival di Sanremo infatti Affari tuoi si ferma per lasciare spazio alla kermesse musicale, in onda in diretta dalle ore 20.40 di stasera fino alla finalissima di sabato 28 febbraio. Il game show di punta dell’access prime time di Rai1 andrà in pausa nel corso della settimana del Festival di Carlo Conti, fermandosi per un totale di sei puntate.

Salterà infatti anche l’appuntamento della domenica successiva alla fine di Sanremo, ovvero quello di domenica 1 marzo, quando l’access prime time di Rai1 ospiterà il DietroFestival, il docu-programma sui retroscena del Festival appena concluso.

Anche la puntata del 23 febbraio è andata in onda con qualche modifica: il conduttore del gioco dei pacchi si è trovato costretto ad adattarsi a un orario diverso dal solito per lasciare spazio al PrimaFestival, condotto Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi dal Glass Box di fronte all’Ariston.

De Martino riaprirà i battenti di Affari tuoi lunedì 2 marzo, con una bella sorpresa per il pubblico: il gioco dei pacchi infatti cambierà il repertorio, introducendo nella propria playlist di studio le canzoni più virali di Sanremo 2026.

I cambi di palinsesto durante il Festival di Sanremo

Mentre Stefano De Martino si ferma con il gioco dei pacchi – in un momento d’oro in cui era riuscito a battere il diretto concorrente – Gerry Scotti continuerà per tutto il periodo sanremese a condurre La Ruota della Fortuna. Di certo il game show sarà in grado di intercettare tutti quegli spettatori meno interessati alla kermesse musicale, ma difficilmente riuscirà a replicare il colpaccio della scorsa estate quando, senza un programma forte abbastanza a sfidarlo, fece ascolti da record approfittando della pausa estiva di Affari tuoi.

In vista della settimana sanremese però, per evitare lo scontro diretto contro il colosso condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, le altre reti punteranno su una contro-programmazione paracadute. C’è Posta per Te infatti non andrà in onda: il celebre show condotto da Maria De Filippi verrà sostituito sabato 28 febbraio dal film Come un gatto in tangenziale, evitando così la finale di Sanremo.

Ma Mediaset non è l’unica rete a correre ai ripari: anche Sky, come è noto, ha scelto di evitare lo scontro con Sanremo. La finale di MasterChef 15, prevista per giovedì 26 febbraio, è stata spostata al 5 marzo. Durante la serata della kermesse musicale andrà in onda la puntata speciale MasterChef Italia: 4 storie per la finale, che racconterà la vita, il percorso e le aspettative dentro e fuori il cooking show dei quattro aspiranti chef finalisti Carlotta, Dounia, Matteo Canzi e Matteo Rinaldi.