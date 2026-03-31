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IPA Stefano De Martino non va in onda martedì 31 marzo 2026

Il palinsesto Rai ha subito una modifica e si tratta di una di quelle dal peso notevole. Nulla di permanente, sia chiaro, ma Affari Tuoi salterà l’appuntamento di stasera, martedì 31 marzo 2026. Di seguito il motivo della decisione della rete e anche cosa andrà in onda al posto del famoso e amato game show.

Perché non va in onda Affari Tuoi

Da tempo ormai Affari Tuoi rappresenta uno degli appuntamenti fissi della televisione italiana. Il programma è tra i più amati del palinsesto della rete pubblica, e ha saputo anche resistere ottimamente al cambio di conduzione.

Da Amadeus a Stefano De Martino, tanto è cambiato in studio ma non in fatto di ascolti. Di certo è giunto Gerry Scotti a contendere questa fetta di torta, ma il “gioco dei pacchi” resiste. Per questo motivo, considerando il grande amore del pubblico, molti sono stati profondamente colpiti dalla notizia della mancata messa in onda.

È la seconda volta in pochi giorni che accade ed esattamente per lo stesso motivo. L’Italia scende in campo per un match cruciale e la rete ha scelto Rai 1 per trasmetterla.

Affari Tuoi a Pasqua

Stefano De Martino torna in onda con Affari Tuoi mercoledì 1 aprile 2026, regolarmente. Un solo giorno d’assenza, dunque. È però interessante capire cosa accadrà al palinsesto Rai durante le festività di Pasqua.

Venerdì 3 aprile non ci sarà alcun appuntamento con i pacchi perché, dopo uno speciale di Porta a Porta, avrà inizio la messa in onda del Rito della Via Crucis. Stando al programma attuale, però, nessun cambio sarà effettuato alla regolare organizzazione durante il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile 2026.

Bosnia-Italia, dove vederla

Al posto di Affari Tuoi andrà in onda Bosnia-Italia, martedì 31 marzo 2026. Si tratta dell’ultimo e decisivo step per la Nazionale di Gattuso per l’accesso ai Mondiali in America, Canada e Messico. Grande la tensione dopo due Coppe del Mondo saltate.

L’assenza di Affari Tuoi, dunque, non porterà via pubblico. È facile prevedere un record di ascolti, considerando quanto alta siano attenzione e tensione per questo match. Chiunque volesse vedere la partita, potrà collegarsi dalle 20:30 su Rai 1. Il match sarà ovviamente trasmesso anche in digitale.

C’è dunque l’opzione RaiPlay, che consente di vedere e rivedere il match. Una trasmissione ondemand di cui poter godere su ogni dispositivo: smartphone, tablet, computer e smart TV.