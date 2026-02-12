Sanremo 2026, confermati Eros Ramazzotti e Alicia Keys: l’annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha annunciato due nuovi ospiti per la terza serata del "Festival di Sanremo 2026": Eros Ramazzotti e Alicia Keys

IPA Sanremo 2026, i co-conduttori di Carlo Conti: quando li vedremo e cosa faranno serata per serata

Febbraio, ormai, parla la lingua di Carlo Conti e dei suoi attesissimi annunci sanremesi. Come da tradizione, la parte finale del Tg1 si trasforma in un piccolo palcoscenico parallelo, il luogo perfetto per regalare al pubblico anticipazioni, conferme e pillole su quello che sta prendendo forma nella Città dei Fiori. È lì che l’attesa cresce, tra un indizio lasciato cadere con nonchalance e una rivelazione studiata al millimetro.

Negli ultimi giorni non sono mancate indiscrezioni e voci di corridoio, rimbalzate tra social e addetti ai lavori. E così, per mettere ordine al chiacchiericcio, il conduttore ha deciso di ufficializzare due nuovi ospiti della kermesse: Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

“Sanremo 2026”, Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti della terza serata

C’è chi aspetta le informazioni in conferenza stampa e chi, ormai, sa che le vere sorprese arrivano negli ultimi minuti del Tg1. È lì che Carlo Conti continua da settimane a dosare gli annunci più attesi legati alla prossima edizione del Festival alimentando curiosità e commenti social.

L’ultima conferma ha il sapore dell’evento internazionale: sul palco dell’Ariston, nella serata di giovedì, saliranno insieme per la prima volta dal vivo e in anteprima mondiale Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

I due si lasceranno andare a un duetto su una delle canzoni più intense e amate del repertorio di Ramazzotti, riletta in una chiave nuova e condivisa.

Per Eros sarà un ritorno dal forte valore simbolico: proprio su quel palco, quarant’anni fa, vinceva tra i Big con Adesso tu, segnando una tappa decisiva della sua carriera e della storia recente del Festival. Tornare oggi significa chiudere un cerchio, ma anche riaprirlo davanti a un pubblico cambiato, più trasversale e internazionale.

Per Alicia Keys, invece, sarà l’occasione di intrecciare la sua dimensione globale con una parte più intima della sua identità. L’artista ha spesso raccontato con orgoglio le sue radici italiane, legate ai nonni siciliani, e l’Ariston diventa così il luogo simbolico in cui queste origini incontrano il grande pubblico del Festival.

Carlo Conti, ancora sorprese al “Festival di Sanremo 2026”

L’annuncio del duetto tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys ha anche messo un punto alle numerose indiscrezioni che, nelle ultime settimane, davano il cantautore romano tra gli ospiti più probabili della kermesse. Un nome che ha fatto scuola, in grado di attraversare generazioni e confini, e che oggi si aggiunge alla lista di artisti e volti noti pronti ad affiancare Carlo Conti sul palco dell’Ariston, tra ospitate e co-conduzioni.

Il cast di quest’anno si sta infatti costruendo tassello dopo tassello mescolando grandi ritorni, presenze internazionali e figure amatissime dal pubblico televisivo. Una formula che punta a tenere insieme memoria e contemporaneità, tradizione e apertura verso nuovi linguaggi.

Eppure, la sensazione è che non sia finita qui. Con il Festival ormai alle porte, il direttore artistico sembra avere ancora qualche carta da giocare. Nei giorni immediatamente precedenti al via, potrebbero arrivare nuove conferme e belle sorprese. Un modo per accendere ulteriormente l’attesa della kermesse e regalare altre soddisfazioni a chi, ormai, segue ogni aggiornamento come fosse una piccola anticipazione esclusiva.

