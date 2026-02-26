Alicia Keys e le origini italiane, chi è sua madre Teresa Augello

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Una delle protagoniste più attese della terza serata del Festival di Sanremo 2026 è senza dubbio lei, la super star Alicia Keys che arriva all’Ariston con l’aura delle grandi celebrità internazionali e con la voce potente che ha fatto innamorare milioni di fan nel mondo. Dietro l’artista però c’è anche una storia molto bella che parla di un legame fortissimo, quello con l’Italia e in particolare con sua madre Teresa, detta Terry, Augello, una donna di origini italiane che l’ha cresciuta da sola a New York dopo l’uscita di scena del padre quando Alicia era ancora bambina.

Alicia Keys, il legame con l’Italia e con la mamma Teresa Augello

C’è grande attesa per la terza serata del Festival di Sanremo 2026 e per l’arrivo sul palco dell’Ariston di Alicia Keys: l’artista newyorkese, vincitrice di numerosi Grammy e con milioni di dischi venduti, sarà tra le protagoniste a salire sul palco della kermesse con una performance destinata a far emozionare. Il momento più atteso è senza dubbio il duetto con Eros Ramazzotti, una collaborazione già nata in studio e ora pronta a vivere davanti al pubblico italiano: i due canteranno insieme L’Aurora, uno dei brani più amati del repertorio del cantante romano, reinterpretato in una nuova versione che mescola lingue e sensibilità musicali diverse.

Per Alicia Keys questa partecipazione ha però anche un significato personale: l’artista ha infatti radici italiane legate ai nonni siciliani, e proprio a Sanremo canterà per la prima volta in italiano, rendendo omaggio a una parte della sua identità meno conosciuta ma profondamente sentita.

A legare Alicia Keys all’Italia è anche sua mamma, Teresa Augello, la prima che ha creduto nel talento della figlia, accompagnandola alle lezioni di pianoforte, sostenendola nei provini e incoraggiandola a coltivare un sogno che sembrava enorme per una ragazzina, diventando per lei un punto di riferimento assoluto e un modello di determinazione.

Non sorprende quindi che Alicia Keys abbia sempre parlato della madre con una gratitudine profonda, riconoscendole il merito di averle insegnato disciplina, sensibilità e fiducia in se stessa, e che anche le radici italiane di Terry non siano mai state un semplice dettaglio biografico ma una parte viva della sua identità, visto che la famiglia materna proviene dalla Sicilia e la cantante ha più volte raccontato di sentirsi emotivamente legata a quella terra, quasi come se in quel patrimonio culturale mediterraneo ritrovasse un riflesso del proprio carattere passionale e creativo.

“Cantare in italiano su questo palco iconico ha un altro livello di magia. Non l’ho mai fatto prima d’ora! Ho sempre portato con fierezza la mia eredità italiana e essere qui a Sanremo oggi mi permetterà di cantarla a voce alta. Sarà un’occasione speciale per onorare con orgoglio le mie radici, i miei nonni siciliani e il grande potere della musica che non conosce confini! Sono certa che sarà una serata indimenticabile!” ha dichiarato entusiasta l’artista.

Alicia Keys, grande attesa per il duetto con Eros Ramazzotti a Sanremo 2026

Dietro l’immagine di star globale c’è dunque una donna che ha costruito la propria vita con equilibrio tra carriera e famiglia e che non ha mai dimenticato le sue origini: dal 2010 Alicia Keys è sposata con il produttore Swizz Beatz con cui condivide non solo la vita privata ma anche la passione per la musica e per l’arte. Insieme hanno formato una delle coppie più solide dello show business americano, lontana dagli scandali e più concentrata su progetti culturali, beneficenza e creatività.

La cantante di origini italiane è anche mamma di due figli e ha spesso raccontato come la maternità abbia cambiato il suo rapporto con la musica, rendendola più consapevole e meno legata alla pressione dell’industria discografica. Oggi, più che inseguire classifiche, Alicia sembra interessata a costruire progetti che raccontino chi è davvero, e la partecipazione a Sanremo rientra perfettamente in questa fase della sua carriera, un ritorno alle emozioni, alle collaborazioni autentiche e al dialogo tra culture diverse.

Il Festival, del resto, rappresenta per lei una vetrina speciale. Non solo per la visibilità internazionale, ma perché il pubblico italiano ha sempre dimostrato un affetto particolare per le grandi voci femminili e dunque la sua presenza all’Ariston, per di più con Eros Ramazzotti, non è solo un momento musicale ma anche un evento mediatico, capace di unire generazioni diverse davanti allo stesso palco.