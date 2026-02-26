Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: cantanti, ospiti e orari

Il programma della terza serata del Festival di Sanremo 2026, prevista per giovedì 26 febbraio e guidata da Carlo Conti e Laura Pausini

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Carlo Conti e Laura Pausini

Terza serata del Festival di Sanremo 2026, siamo al giro di boa. Per la gara si ripete lo schema della seconda sera: sul palco l’altra metà dei Big che ieri non si è esibita, quindi 15 canzoni, e la classifica provvisoria è stabilita in base al televoto e alla giuria radio. È anche la serata della finale delle Nuove Proposte: chi sarà il vincitore tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove?

Sanremo 2026, la scaletta dei cantanti della terza serata

All’inizio della terza serata di Sanremo 2026 – in onda su Rai 1 giovedì 26 febbraio – si esibiscono i restanti quindici dei trenta Campioni con il proprio brano, votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni viene stilata una classifica provvisoria e saranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

La scaletta provvisoria:

Arisa – Magica Favola

Eddie Brock – Avvoltoi

Francesco Renga – Il meglio di me

Leo Gassmann – Naturale

Luché – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta e Colombre – Felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

TrediciPietro – Uomo che cade

Stasera si conclude inoltre la gara della Nuove Proposte, con la sfida tra i due finalisti scelti mercoledì sera: Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Accanto a Carlo Conti torna Gianluca Gazzoli, già conduttore di Sanremo Giovani.

La co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2026

Insieme a Carlo Conti e Laura Pausini la co-conduttrice della serata è Irina Shayk. La top model russa, ex fiamma di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper, è alla sua prima esperienza al Festival di Sanremo.

“Sanremo? Il Festival è iconico, che onore la co-conduzione: per me è un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato Irina, che per un periodo ha vissuto in Italia, a Milano.

E proprio grazie al Belpaese deve la sua notorietà: scelta come testimonial da un brand italiano di intimo è diventata famosa in tutto il mondo e la sua carriera ha spiccato il volo. Un legame importante quello con l’Italia, pronto a rinsaldarsi ancora di più con questa partecipazione a Sanremo.

Gli ospiti di Sanremo di giovedì 26 febbraio 2026

Super ospite della terza serata di Sanremo 2026 è Eros Ramazzotti, impegnato da pochi giorni con il suo tour mondiale, affiancato dalla cantante statunitense Alicia Keys. I due hanno inciso insieme una nuova versione de L’Aurora, storica hit di Eros, dedicata alla figlia avuta da Michelle Hunziker. Il comico della serata è invece Ubaldo Pantani.

Due le esibizioni musicali extra Ariston. Così come accaduto nella prima puntata, Max Pezzali si esibisce a bordo della nave ormeggiata al largo della città di Sanremo. Lo farà fino alla puntata finale di sabato.

E poi The Kolors, impegnati dal Suzuki Stage in Piazza Colombo: la band è stata in gara nel 2025 con il brano Tu con chi fai l’amore.

Dove vedere il Festival di Sanremo in tv e in streaming

Come sempre, anche la terza serata del Festival di Sanremo 2026 viene trasmessa su Rai 1 in diretta, a partire dalle 20.40 circa. In streaming è possibile seguire la kermesse musicale su RaiPlay.