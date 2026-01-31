Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Serena Brancale canta "Qui con me" a Sanremo 2026

C’è una nuova Serena Brancale che arriva a Sanremo 2026. Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico con un’attitudine libera, ironica e profondamente legata alle sue radici musicali, la cantante arriva ancora una volta sul palco del Teatro Ariston mostrando una parte diversa e più intima di sé.

Un ritorno che segna uno spostamento netto: dall’irriverenza a un racconto necessario attraverso Qui con me, una canzone che nasce dalla perdita di un legame profondo a cui, oggi, vuole dare voce.

Serena Brancale, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Qui con me non nasce per Sanremo. Nasce dopo, quando qualcosa manca. È una canzone che Serena Brancale scrive come si scrive una lettera che non può più essere spedita, dopo la scomparsa della madre. Un dialogo che resta sospeso e che oggi trova spazio sul palco dell’Ariston.

La cantante, che ha annunciato il titolo della canzone con Carlo Conti, lo racconta senza filtri: “Una lettera alla persona più importante della mia vita. E ora ho bisogno di parlarne”. Qui con me prende forma proprio da questa esigenza, dal bisogno di continuare a rivolgersi a chi non c’è più, trasformando la musica in un luogo di presenza.

Portarla a Sanremo non è una scelta strategica, ma emotiva. Ogni volta che la canta, l’impatto resta lo stesso: “È la canzone giusta per tornare perché ogni volta che canto questo brano mi emoziono fortemente”. È da qui che nasce la decisione di condividerla su un palco così esposto.

Il contrasto con l’immagine più recente di Serena Brancale è evidente. Dopo un periodo segnato da energia, ironia e radici musicali forti, come in Anema e core, oggi la cantante sceglie di rallentare e spostare lo sguardo all’interno. Un cambiamento che non rinnega il passato, ma lo completa.

“Torno più serena, consapevole e felice di raccontare qualcosa di autentico”, spiega. E Qui con me diventa proprio questo: non una dichiarazione, ma una presenza silenziosa, affidata alla voce e alle parole.

Serena Brancale, il testo di “Qui con me”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale