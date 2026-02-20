Sanremo 2026, Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Qui con Me

Manca ormai pochissimo a Sanremo 2026, ma Serena Brancale ha già portato a casa una vittoria. La cantante infatti ha vinto il Premio Lunezia con il brano Qui con me.
Serena Brancale vince il Premio Lune4zia
La cantante ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per via del valore letterario del testo di Qui con me, la canzone che ha scelto di portare al Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato a Rai Radio 2 a pochissimi giorni dall’inizio della kermesse condotta da Carlo Conti e Laura Pausini.
A svelare i motivi del premio il patron Stefano De Martino e la giornalista Selene Pascasi, che hanno sottolineato quanto il testo della cantante contenga “sfaccettature e un’armonia di scrittura che lo rendono potenzialmente musical-letterario”. Non solo: il conduttore di Affari Tuoi ha aggiunto: “Due universi, il qui e l’altrove, che si cercano e si trovano. Un’opera che entra per pathos e parole centrate”.
Il Premio Lunezia ha come obiettivo quello di premiare un artista che sia stato in grado, negli anni, di distinguersi per originalità e importanza del percorso musicale. La canzone Qui con me rappresenta un nuovo passo nella crescita artistica di Serena Brancale con una grande importanza alla cultura.
Qui con me, il testo della canzone di Serena Brancale
C’è una canzone alla radio che suona
E che parla di noi.
Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.
E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,
In questo silenzio sento la tua voce,
Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà
Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi
Accompagnerà.
E se ti portassi via da quelle stelle
Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me.
E ti parlo come se mi stessi accanto
Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,
E poi guardami ma quanto ti assomiglio
Nelle mani, nell’amore che
Mettevi ogni volta nelle cose
Ed ogni giorno era sempre da festeggiare
Sono anch’io così
Noi così simili
Noi così simili
E se ti portassi via da quelle stelle
Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me
E se ti portassi via da quelle stelle
Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me
Quanta vita ruba il tempo
Oltre i limiti ti sento
So che sei ancora qui con me.
Con me, con me.
Il significato di Qui con me
La canzone di Serena Brancale ha un significato profondo e molto personale, la cantante infatti ha svelato di aver dedicato il brano alla madre scomparsa. Si tratta di una canzone profonda e intima che racconta la dolorosa perdita di Maria De Filippis, insegnante e musicista, ma soprattutto mamma di Serena Brancale, scomparsa all’improvviso nel 2020 per una malattia.
“Per sei anni ho tenuto dentro di me un’emozione che non sentivo di poter condividere, il lutto che mi ha travolto quando la mia mamma è venuta a mancare – ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni –. Poi è successo qualcosa. Durante il mio ultimo tour, ho sentito l’esigenza di raccontare questa parte di me. Il testo di Qui con me è la mia lettera a una madre che non c’è più. Sono parole che ho soppesato con cura”.