Sanremo 2026, Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Qui con Me

IPA Serena Brancale

Manca ormai pochissimo a Sanremo 2026, ma Serena Brancale ha già portato a casa una vittoria. La cantante infatti ha vinto il Premio Lunezia con il brano Qui con me.

Serena Brancale vince il Premio Lune4zia

La cantante ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per via del valore letterario del testo di Qui con me, la canzone che ha scelto di portare al Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato a Rai Radio 2 a pochissimi giorni dall’inizio della kermesse condotta da Carlo Conti e Laura Pausini.

A svelare i motivi del premio il patron Stefano De Martino e la giornalista Selene Pascasi, che hanno sottolineato quanto il testo della cantante contenga “sfaccettature e un’armonia di scrittura che lo rendono potenzialmente musical-letterario”. Non solo: il conduttore di Affari Tuoi ha aggiunto: “Due universi, il qui e l’altrove, che si cercano e si trovano. Un’opera che entra per pathos e parole centrate”.

Il Premio Lunezia ha come obiettivo quello di premiare un artista che sia stato in grado, negli anni, di distinguersi per originalità e importanza del percorso musicale. La canzone Qui con me rappresenta un nuovo passo nella crescita artistica di Serena Brancale con una grande importanza alla cultura.

Qui con me, il testo della canzone di Serena Brancale

C’è una canzone alla radio che suona

E che parla di noi.

Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

In questo silenzio sento la tua voce,

Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi

Accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

E poi guardami ma quanto ti assomiglio

Nelle mani, nell’amore che

Mettevi ogni volta nelle cose

Ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili

Noi così simili

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

E se ti portassi via da quelle stelle

Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con me.

Il significato di Qui con me

La canzone di Serena Brancale ha un significato profondo e molto personale, la cantante infatti ha svelato di aver dedicato il brano alla madre scomparsa. Si tratta di una canzone profonda e intima che racconta la dolorosa perdita di Maria De Filippis, insegnante e musicista, ma soprattutto mamma di Serena Brancale, scomparsa all’improvviso nel 2020 per una malattia.

“Per sei anni ho tenuto dentro di me un’emozione che non sentivo di poter condividere, il lutto che mi ha travolto quando la mia mamma è venuta a mancare – ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni –. Poi è successo qualcosa. Durante il mio ultimo tour, ho sentito l’esigenza di raccontare questa parte di me. Il testo di Qui con me è la mia lettera a una madre che non c’è più. Sono parole che ho soppesato con cura”.