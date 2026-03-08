Verissimo, Silvia Toffanin si commuove per le parole di Serena Brancale

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Dopo la sua intensa avventura a Sanremo 2026, Serena Brancale è arrivata nel salotto di Verissimo per raccontarsi e ricordare ancora una volta la sua amatissima mamma. Scomparsa nel 2020, resta una presenza costante nei suoi pensieri ed è stata anche uno dei punti più profondi del suo percorso sul palco dell’Ariston.

Ripercorrendo il loro rapporto, la cantante ha scelto parole piene di affetto e gratitudine, capaci di commuovere anche Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin commossa per le parole di Serena Brancale

Perdere un genitore è uno dei momenti più traumatici e dolorosi che una persona possa vivere. Una sofferenza che non se ne va mai davvero e che nemmeno il tempo riesce a risanare del tutto. A volte, però, quel dolore può trasformarsi in qualcosa che suona come una celebrazione per chi non c’è più ma che, in un certo senso, continua a far sentire la propria presenza.

Serena Brancale, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato proprio questo parlando del suo Sanremo con Qui con me. Una canzone che ha commosso molti: una lettera indirizzata alla madre, venuta a mancare all’improvviso nel 2020, una perdita che ha segnato profondamente la cantante.

Parlando del brano, ha spiegato che per lei rappresenta la celebrazione più bella che potesse dedicarle. “Voglio raccontare che lasciarsi andare è una cosa bella. Non volevo che fosse un singolo ma la canzone del mio terzo Sanremo perché voglio celebrare la bellezza di mia madre“.

Parole che hanno inevitabilmente toccato anche Silvia Toffanin, che ha vissuto un dolore simile. “Tua mamma è mancata a ottobre, lo stesso mese della mia mamma. Saranno insieme che ci guardano”, ha detto Silvia con la voce rotta.

“Sarebbe orgogliosissima di te, ne sono sicura”, ha aggiunto ancora la conduttrice dopo un video in cui Serena dedica parole bellissime alla madre.

In studio è poi calato un silenzio carico di emozione. La cantante ha provato a raccontare quel legame che continua a sentire vivo ogni giorno, nonostante l’assenza. “È bello lasciarsi andare. È sempre con me, nessuno me l’ha tolta. È in tutte le cose“.

A quel punto trattenere le lacrime è diventato difficile per entrambe. “Come facciamo?”, ha chiesto Silvia visibilmente commossa, mentre provava a riprendere il filo dell’intervista.

Serena Brancale, il desiderio di diventare madre

Dopo il momento di grande commozione, l’atmosfera nello studio di Verissimo si è fatta più leggera e Serena Brancale è tornata a parlare anche dei progetti per il futuro e della sua vita privata.

Tra i desideri che guarda con più dolcezza c’è quello della maternità. “Mi piacerebbe diventare mamma”.

Un pensiero che, ha raccontato la cantante, si è fatto ancora più forte anche grazie alla vicinanza con Alessandra Amoroso. Durante la loro collaborazione nel brano Serenata, infatti, Brancale ha vissuto da vicino la gravidanza dell’amica e collega, diventata mamma della piccola Penelope.

Un’esperienza che l’ha fatta riflettere molto sul suo futuro. La cantante ha spiegato di averne parlato anche con il compagno Dario: “A lui piacerebbe. Dobbiamo capire come fare, perché siamo pieni di cose belle da fare”.

I due si sono conosciuti in modo piuttosto particolare. Dario, infatti, ha sentito la sua voce alla radio e, incuriosito, ha voluto conoscerla: l’ha cercata e alla fine le ha scritto.

Dopo un primo momento di incertezza, Serena ha deciso di lasciarsi andare e, oggi, la loro relazione procede serenamente e i due sembrano più uniti e felici che mai.

