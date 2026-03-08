Anticipazioni Verissimo dell’8 marzo, gli ospiti di Silvia Toffanin: arrivano Gabriel Garko e Ditonellapiaga

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

La domenica di Canale5 torna ad accendersi e a fare compagnia ai telespettatori con un nuovo appuntamento di Verissimo. Anche nella puntata dell’8 marzo Silvia Toffanin accoglierà numerosi ospiti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, lasciando anche spazio a racconti di vita personali e toccanti. Tra gli ospiti attesi nella puntata della Festa della Donna ci saranno Gabriel Garko, Ditonellapiaga e Paola Caruso, oltre alla sportiva Arianna Fontana, protagonista dello short track ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Verissimo, le anticipazioni dell’8 marzo: arrivano Gabriel Garko e Ditonellapiaga

La domenica televisiva di Canale5 si prepara a regalare emozioni, storie di vita e racconti intensi nella nuova puntata di Verissimo. Anche domenica 8 marzo, Festa della Donna, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere nel salottino della domenica tanti volti noti del mondo dello spettacolo che promettono di tenere incollati allo schermo gli spettatori. Tra i momenti più attesi della puntata c’è senza dubbio l’intervista a Gabriel Garko, attore amatissimo dal pubblico televisivo, che si racconterà in modo personale tra carriera, nuovi progetti e qualche riflessione sulla vita lontano dai riflettori.

Garko, da pochi mesi convolato a nozze in gran segreto con il marito Giorgio, tornerà anche a parlare anche del suo matrimonio.

La nuova puntata di Verissimo però si aprirà con l’atmosfera ancora vibrante del Festival di Sanremo, conclusosi da poco ma ancora al centro delle conversazioni tra fan e appassionati di musica. In studio arriverà infatti Ditonellapiaga, tra le protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione della kermesse, dove ha conquistato il terzo posto con il brano Che fastidio!.

La cantautrice romana racconterà al pubblico il dietro le quinte della sua esperienza sul palco del Teatro Ariston, tra adrenalina, emozioni e l’impatto improvviso della popolarità conquistata con il Festival.

Verissimo, gli altri ospiti dell’8 marzo: da Serena Brancale a Paola Caruso

Sempre dalla città dei fiori arriverà in studio da Silvia Toffanin anche Serena Brancale, pronta a condividere ricordi e sensazioni vissute durante i giorni intensi della manifestazione musicale più amata del Paese.

La puntata proseguirà poi con uno sguardo allo sport e a una delle atlete italiane più amate degli ultimi anni: Arianna Fontana. La campionessa dello short track sarà ospite in studio per raccontare l’avventura alle Olimpiadi di Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, dove ancora una volta ha dimostrato grinta e determinazione sul ghiaccio. Con la sua carriera costellata di medaglie e record, Fontana rappresenta un esempio di tenacia e passione, qualità che l’hanno resa una vera icona dello sport italiano.

Spazio poi a Paola Caruso che tornerà in studio per condividere gli ultimi aggiornamenti sulla sua vita privata e professionale, ma anche sul figlio, con un racconto che promette momenti pieni di emozione.

Verissimo, anticipazioni 8 marzo: le storie toccanti di cronaca

Accanto allo spettacolo e all’intrattenimento, la trasmissione dedicherà anche spazio a storie che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica. In studio arriveranno Fabrizio e Angela, i genitori di Davide Borgione, il diciannovenne di Torino morto nella notte tra il 24 e il 25 gennaio dopo una caduta dalla bicicletta. La famiglia porterà davanti alle telecamere la propria testimonianza, con l’obiettivo di chiedere verità e giustizia per il figlio.

Il programma darà voce anche a un’altra vicenda dolorosa con Cristina, Mariangela e Raimondo che racconteranno la storia del padre Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso a coltellate nel suo negozio nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Un episodio drammatico che ha scosso profondamente la comunità locale e che i figli ricorderanno in televisione con la speranza di mantenere viva l’attenzione su quanto accaduto.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo dell’8 marzo

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo dell’8 marzo in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con Amici oppure in streaming su Mediaset Infinity dove, chi vorrà, potrà anche recuperarla nei giorni successivi. Clip e highlights saranno naturalmente visibili anche sui canali social del programma dove si potrà anche intervenire lasciando il proprio commento o interagendo con gli altri utenti.