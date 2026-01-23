Olimpiadi invernali 2026, date: dove e quando vedere le gare in tv

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Un grande evento sportivo, ma anche un racconto che ha attraversato territori, discipline e storie diverse, con l’Italia di nuovo protagonista sul palcoscenico olimpico. L’appuntamento con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è fissato dal 4 al 22 febbraio 2026, quasi tre settimane in cui il calendario mette in programma ogni giorno competizioni di altissimo livello, dal ghiaccio alla neve, passando per arene indoor e scenari alpini mozzafiato da osservare in diretta tv.

Le gare di Milano Cortina 2026

La cerimonia di apertura, in programma il 6 febbraio, unirà simbolicamente Milano e Cortina, mentre la chiusura del 22 febbraio si svolgerà nell’Arena di Verona, a sottolineare il legame tra sport, cultura e patrimonio artistico. Nel mezzo, sedici giorni di gare distribuite tra Milano, la Valtellina, Cortina d’Ampezzo, Anterselva e la Val di Fiemme, con un programma che prevede numerose competizioni nei diversi sport invernali.

Già nei giorni precedenti all’inaugurazione ufficiale, spazio alle prime sfide: il curling apre le danze dal 4 febbraio, seguito subito dall’hockey su ghiaccio femminile e dalle qualificazioni di snowboard. Dal 7 febbraio iniziano le prime assegnazioni di medaglie, con la discesa libera maschile nello sci alpino, lo skiathlon di fondo, il pattinaggio di velocità e le finali di big air nello snowboard. È il momento in cui il programma entra nel vivo e ogni giornata procede a ritmo serrato.

Le gare più importanti

La settimana centrale dei Giochi è quella più intensa: tra super G, combinata nordica, biathlon, short track e pattinaggio di figura, il calendario alterna gare tecniche, prove di resistenza e momenti più spettacolari. Particolare attenzione meritano le discipline femminili, protagoniste in quasi ogni sport, dallo sci alpino al fondo, fino al pattinaggio artistico e allo snowboard, con finali spesso collocate in fasce serali ideali anche per il pubblico televisivo.

Avvicinandosi al termine, il programma non rallenta. Le staffette, i mass start di biathlon e sci di fondo, le finali di hockey su ghiaccio e le ultime prove di bob e freestyle accompagnano il pubblico verso il gran finale. Il 21 febbraio è uno dei giorni più ricchi in assoluto, con dieci titoli olimpici in palio, prima del sipario che cala il giorno successivo con le ultime gare e la cerimonia conclusiva che si tiene, come anticipato, all’Arena di Verona.

Dove seguire le Olimpiadi invernali in tv

Per chi seguirà l’evento da casa, le possibilità non mancano. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in diretta sui canali Rai ed Eurosport, garantendo una copertura ampia e continuativa. Il cambio di palinsesto ha coinvolto anche la partenza del Festival di Sanremo, che quest’anno eccezionalmente slitta di due settimane rimandando la prima serata al 24 febbraio. Chi preferisce la fruizione digitale potrà affidarsi allo streaming attraverso DAZN, discovery+, TimVision e Amazon Prime Video Channels, scegliendo orari e discipline in base ai propri interessi, senza vincoli di orario e di programmazione.

Un calendario fitto, con una diffusione capillare e un contesto unico rendono queste Olimpiadi un appuntamento da segnare in agenda, giorno per giorno, senza fretta ma con la certezza di assistere a un evento storico per l’Italia e per il mondo.