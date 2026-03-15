Anticipazioni Verissimo del 15 marzo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin Ilary Blasi e Antonella Elia

Silvia Toffanin conduce la puntata di "Verissimo" del 15 marzo ricordando Enrica Bonaccorti e ospitando Ilary Blasi, Antonella Elia e Francesco Renga

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Ilary Blasi

La domenica pomeriggio di Canale5 torna ad accendersi con una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che anche oggi è pronta a mescolare emozioni, ricordi e storie personali con la sua consueta delicatezza ed empatia. Il programma, diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti delle interviste e dei racconti senza filtri, andrà in onda a partire dalle 15:30 con una puntata particolarmente intensa, capace di alternare momenti di grande commozione a ospiti molto attesi dal pubblico tra cui Ilary Blasi, Antonella Elia, Patty Pravo e Francesco Renga.

Anticipazioni Verissimo 15 marzo, arrivano Ilary Blasi e Antonella Elia

La puntata di Verissimo di domenica 15 marzo si aprirà con un ricordo speciale dedicato a Enrica Bonaccorti, recentemente scomparsa. Per omaggiare una delle figure più amate della televisione italiana, il programma riproporrà la sua ultima intervista rilasciata proprio a Silvia Toffanin lo scorso 25 gennaio. Un momento che si preannuncia molto toccante perché permetterà al pubblico di rivedere l’attrice e conduttrice in uno dei suoi ultimi racconti televisivi, tra ricordi di carriera, aneddoti personali e quella ironia elegante che l’ha sempre contraddistinta.

Accanto alle emozioni non mancheranno però anche i volti più chiacchierati dello spettacolo. Tra gli ospiti più attesi della puntata ci sarà infatti Ilary Blasi, pronta a tornare protagonista su Canale5 con la nuova edizione del Grande Fratello VIP a partire dal 17 marzo. Il reality è ormai alle porte e la conduttrice potrebbe approfittare della chiacchierata con Silvia Toffanin per raccontare come si sta preparando a questa nuova avventura televisiva. Per Ilary si tratta di un ritorno importante e molto atteso, soprattutto dopo un periodo in cui la sua vita privata è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica e dunque la curiosità del pubblico è alle stelle.

Sempre in tema Grande Fratello VIP arriverà in studio anche Antonella Elia, pronta a varcare la porta rossa come concorrente. Personaggio televisivo imprevedibile e sempre diretto, Antonella promette già di essere una delle protagoniste più discusse della prossima edizione del reality. Durante l’intervista potrebbe raccontare le sue aspettative prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia e svelare qualcosa del suo stato d’animo a pochi giorni dall’inizio di questa nuova esperienza.

Verissimo, gli altri ospiti: Patty Pravo, Elettra Lamborghini e Francesco Renga

La puntata di domenica 15 marzo di Verissimo darà spazio anche alla musica, con ospiti che appartengono a generazioni diverse ma che condividono una forte personalità artistica. Silvia Toffanin accoglierà infatti Patty Pravo, autentica icona della canzone italiana con una carriera che attraversa oltre sessant’anni di storia musicale. Con il suo stile inconfondibile e la sua voce unica, Patty Pravo rappresenta ancora oggi un simbolo di libertà artistica e di eleganza fuori dagli schemi. L’intervista sarà probabilmente l’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della sua lunga carriera.

Accanto alla storica interprete ci sarà poi l’energia travolgente di Elettra Lamborghini, che negli ultimi anni ha saputo costruire una carriera musicale sorprendente e molto amata dal pubblico più giovane. Tra ironia, spontaneità e racconti di vita personale, l’ereditiera più irriverente dello spettacolo italiano porterà sicuramente un tocco di leggerezza alla puntata.

Spazio anche al mondo dei cantautori con Francesco Renga, che con la sua voce intensa continua a essere uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana. L’intervista potrebbe toccare non solo i suoi nuovi progetti musicali, ma anche il lato più personale della sua vita, che negli anni ha spesso raccontato con grande sincerità.

Il finale della puntata sarà invece dedicato a una storia molto delicata. In studio arriverà Patrizia Mercolino insieme al marito Antonio e al loro avvocato Francesco Petruzzi per aggiornare il pubblico sulla tragica vicenda del piccolo Domenico. Il bambino era scomparso lo scorso febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore che purtroppo non ha avuto l’esito sperato.

Un racconto doloroso, ma importante, che darà spazio alla testimonianza della famiglia e al loro desiderio di fare chiarezza su quanto accaduto.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo del 15 marzo

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 15 marzo in diretta su Canale5 a partire dalle 15.30 oppure in streaming su Mediaset Infinity dove, chi vorrà, potrà anche recuperarla nei giorni successivi. Clip e highlights saranno naturalmente visibili anche sui canali social del programma dove si potrà anche intervenire lasciando il proprio commento o interagendo con gli altri utenti.