Verissimo, Gabriel Garko: “Io e il mio compagno Giorgio ci siamo sposati”

Annuncio a sorpresa a Verissimo: nel salotto di Silvia Toffanin, Gabriel Garko ha rivelato di essere convolato a nozze con il suo compagno Giorgio due anni fa. Ospite con Anna Safroncik per promuovere la nuova fiction Colpa dei sensi, l’attore ha condiviso con il pubblico qualche dettaglio della sua vita privata, sulla quale è sempre stato molto riservato.

Gabriel Garko a Verissimo: “Mi sono sposato”

Gabriel Garko sta per tornare sul piccolo schermo con la fiction Colpa dei sensi, in onda da venerdì 30 gennaio su Canale 5. Un momento professionale importante, a cui si accompagna anche una vita sentimentale molto serena: ospite di Verissimo, l’attore ha infatti rivelato di aver sposato il suo compagno Giorgio due anni fa.

L’unione civile, ha raccontato, è stata celebrata il 2 dicembre 2023: “Eravamo vicini a Natale e ho pensato che la gente fosse distratta nel fare pacchettini e cose varie. Non l’ho comunicato a nessuno, neanche alla mia famiglia. L’abbiamo detto ai genitori il giorno stesso. Sul Comune eravano in quattro”.

La cerimonia, è stata quindi organizzata in gran segreto e tenuta nascosta per molto tempo: “Quando ho preso questa decisione perché stavo veramente bene, ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia, anche se non è stato semplicissimo. Tutte le persone che mi frequentano lo sanno. Adesso era arrivato il momento di dirlo perché potrebbe sembrare una di quelle cose che si nascondono per qualche motivo. Siccome nella mia vita ho già nascosto troppo, non ho più voglia di nascondermi ancora”.

Gabriel Garko e i suoi amori

Nonostante sia un attore molto amato, Gabriel ha sempre cercato di proteggere la sua vita sentimentale: “Ho sempre tenuto separata la mia sfera privata da quella pubblica. Ci sono state le storie inventate, quella con Eva Grimaldi soprattutto, ma quella era una fiction. Poi ho avuto altre storie che ho tenuto riservate, sempre attento che non ci fossero i paparazzi. Le storie vere le ho tenute per me. Ci tengo tanto alla privacy perché non sono d’accordo che bisogna dire sempre tutto”, ha raccontato ancora l’attore a Silvia Toffanin.

E in effetti, del suo compagno Giorgio, non si sa praticamente nulla: i due stanno insieme da 4 anni, ma non si sono mai mostrati in pubblico. L’unica testimonienza, arriva dalla collega Anna Safroncik: “Sono bellissimi insieme”.

La vita sentimentale di Anna e Gabriel

Proprio in merito all’amore, le posizioni dei due attori sono molto distanti: Anna Safroncik, dopo aver chiuso la relazione con l’imprenditore Marco Maria Mazio, si dice felicemente single. “C’è una persona che amo profondamente in questo momento, ed è Anna. Capita troppo spesso che per stare in una relazione ci si debba mettere da parte. Alcuni uomini vivono ancora con l’idea di dover controllare la propria compagna“, ha spiegato.

Le ha fatto eco Garko: “Chiunque voglia iniziare una relazione deve stare prima bene con se stesso e conoscersi bene, in modo da poter mettere dei paletti e dei limiti nel rapporto. Penso che ognuno debba avare i propri spazi, i propri vizi, il disordine o l’ordine, e che nessuno dei due debba sovrastare l’altro. Ma non sono d’accordo sullo scegliere di restare soli: secondo me siamo nati per stare in coppia”.

