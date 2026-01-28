Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko ha “origini nobiliari”

IPA Gabriel Garko

Il suo nome è Giorgio, è palermitano, ha 40 anni e fa l’avvocato (non solo: ha origini nobiliari). Stiamo parlando del marito di Gabriel Garko, che a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin nella puntata di domenica 25 gennaio 2026, ha rivelato di essere sposato da due anni. Non ci è voluto molto per scoprire l’identikit di suo marito: la coppia è stata sorpresa per le vie di Roma, insieme.

Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko

Il 2 dicembre di due anni fa Gabriel Garko si è unito civilmente a Giorgio: lo ha annunciato a Verissimo, dove ha raccontato la sua scelta, una cerimonia intima, in cui erano presenti solo quattro persone, tra cui loro due. “È stato il 2 dicembre e lo abbiamo fatto proprio perché vicino al Natale, quando tutti sono impegnati a pensare ai regali, quindi all’anagrafe magari nemmeno si sono resi conto della situazione. Almeno questo è stato il mio pensiero, in effetti è andata proprio così. Non abbiamo detto nulla alle rispettive famiglie, eravamo in quattro chiusi in Comune, da soli. Abbiamo detto tutto lo stesso giorno del matrimonio alle persone a cui volevamo bene e agli amici”.

Delle passate relazioni di Garko, conosciamo molto, se non tutto. Giorgio, però, è il marito lontano dai riflettori, il compagno con cui sta costruendo il suo futuro. Palermitano, di origini nobiliari, fa sapere il magazine Chi: gestisce un B&B in Sicilia, ed è un avvocato. Stando alle dichiarazioni delle persone più vicine all’attore, Gabriel Garko – pseudonimo di Dario Oliviero – è davvero rinato. Ha ritrovato la serenità, la felicità, il baricentro: tolta la maschera del personaggio, Gabriel è libero di essere se stesso, di amare e di essere amato.

Il matrimonio con Giorgio svelato a Verissimo

Ospite a Verissimo per parlare della nuova fiction – Colpa dei Sensi – Garko ha rivelato a sorpresa di essere già convolato a nozze con l’attuale compagno. La storia tra loro è iniziata quattro anni fa: “Nella mia vita privata io ci tengo tantissimo alla mia privacy, perché non sono d’accordo sul dover sempre dire tutto. Quando ho preso questa decisione perché stavo veramente bene, ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia, anche se era affare non semplicissimo”.

Ma per lui è arrivato il momento di non nascondersi più, anche perché non è un mistero per coloro che lo frequentano. “Tutte le persone che mi frequentano lo sanno. Adesso era arrivato il momento di dirlo perché se no diventa una di quelle cose che sembra che nascondi per qualche motivo. Siccome nella mia vita ho già nascosto troppo, non ho più voglia di nascondermi ancora”. L’attore è sempre stato mosso da un profondo desiderio di privacy, ed è il motivo per cui ha protetto alcune delle sue storie, lontano dalle luci accecanti dei riflettori e dei paparazzi. Per lui, è iniziato un nuovo percorso, ormai da tempo: l’amore è nell’aria, e con Giorgio le cose procedono a gonfie vele, dopo due anni di matrimonio e una relazione al sicuro dal chiasso delle chiacchiere.