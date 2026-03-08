Verissimo, Gabriel Garko smentisce i rumors dopo il matrimonio: “Non voglio figli”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Gabriel Garko è tornato nel salotto di Verissimo per chiarire alcune notizie circolate negli ultimi tempi sul suo conto. Ospite di Silvia Toffanin, l’attore ha smentito le voci sulla possibilità di diventare padre e ha fatto chiarezza anche su un altro tema che lo accompagna da anni: quello dei presunti ritocchi estetici.

“Verissimo”, Gabriel Garko smentisce i rumors sui figli

Per Gabriel Garko il salotto di Verissimo è spesso il luogo in cui scegliere di raccontarsi davvero. Una sorta di comfort zone fatta di sorrisi, momenti di commozione e confessioni sincere davanti a Silvia Toffanin e a quel pubblico che lo segue da anni.

Del resto, l’attore ha sempre vissuto con i riflettori puntati addosso. Eppure, quando si tratta della sua vita più personale, ha scelto spesso di mantenere una certa riservatezza. Non a caso la notizia del matrimonio con il compagno Giorgio è arrivata solo tempo dopo: i due si sono sposati in gran segreto due anni fa. Una relazione che oggi procede serenamente e che Garko racconta con la tranquillità di chi sembra vivere una fase particolarmente equilibrata della propria vita.

Proprio per questo, tornato ospite nel programma di Canale 5, l’attore ha voluto chiarire alcune voci circolate sul suo conto che, suo malgrado, hanno alimentato curiosità e interesse pur non corrispondendo alla realtà.

Tra queste, quelle legate alla possibilità che voglia diventare padre: “È uscito questo pezzo in cui si diceva che voglio un figlio. Una cosa assolutamente non vera. Io non voglio figli” ha spiegato l’attore aggiungendo: “Non è perché sono contro, ma sono in un momento della mia vita in cui credo di aver perso il treno. È un discorso molto delicato”.

Le fake news sul suo conto, ha aggiunto, non sono però una novità: “Ogni tanto ti giri dall’altra parte, ma a volte diventano troppo grosse e bisogna intervenire“.

Gabriel Garko e i ritocchi estetici: la sua verità

Non è la prima volta che Gabriel Garko si trova a fare i conti con voci e ricostruzioni che riguardano la sua vita privata o la sua immagine pubblica. Nel corso degli anni l’attore è stato spesso al centro del gossip e di commenti legati al suo aspetto fisico, compresi quelli sui presunti ritocchi estetici.

Un tema che torna ciclicamente e che, anche questa volta, Garko ha scelto di affrontare spiegando cosa sarebbe accaduto davvero.

Tutto risalirebbe al 2015, quando partecipò a una trasmissione televisiva in condizioni non ottimali. “Ero andato in tv e non stavo bene, avevo un problema di allergia. Due giorni dopo sono uscite delle foto totalmente ritoccate. Quando le ho viste non volevo crederci”.

Da quel momento, racconta, si sarebbe creata una vera e propria ondata di commenti e supposizioni. “È stata talmente forte l’onda che mi è arrivata addosso che nessuno voleva credere al contrario. Nessuno mi ha chiesto come stavo o se fosse vero”.

Per provare a chiarire la situazione arrivò persino a intervenire al telegiornale per spiegare cosa fosse successo davvero. Ma, ha raccontato con una punta di amarezza, non è bastato: “Non è servito a nulla e forse non servirebbe nemmeno oggi. Ma non mi interessa”.

L’attore ha però precisato di non avere alcun problema a parlare di eventuali ritocchi quando sono reali. “Il botox l’ho fatto molto tempo prima di quel momento, non lo nego”.

Diverso, invece, quanto accaduto qualche anno fa con un trattamento laser intradermico per correggere le occhiaie che non è andato come previsto. Per un periodo Garko è infatti sparito dalla scena pubblica proprio perché non stava bene, complice una scelta medica che si è rivelata sbagliata.

Anche per questo, il ritorno a Verissimo è stato per lui l’occasione per mettere qualche puntino sulle i rispetto a episodi del passato che, negli anni, hanno fatto molto rumore mediatico. Un modo per chiarire alcune vicende e raccontarle con maggiore serenità, guardandole oggi con più distanza.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp