Gabriel Garko in ospedale, incidente sul set della nuova fiction Mediaset

Attimi di paura per Gabriel Garko. L’attore ha avuto un incidente sul set della nuova fiction Mediaset che lo vede protagonista insieme ad Anna Safroncik. Il 52enne ha pubblicato sui social un video dall’ospedale, prima in barella e poi sulla sedia a rotelle

Cosa è successo a Gabriel Garko

Gabriel Garko ha annunciato su Instagram di avere avuto un infortunio sul set della fiction Colpa dei sensi diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e in onda prossimamente su Canale 5. L’attore, in un video da lui diffuso sui social, è ritratto prima su una barella, poi mentre riceve le cure in una clinica privata.

Accanto a lui la collega e amica Anna Safroncik. Nelle immagini successive è ritratto mentre viene portato via su una sedia a rotelle. In mano le stampelle. L’interprete ha voluto ringraziare coloro che si sono presi cura di lui dopo l’infortunio.

“Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda. Grazie a tutta la produzione di Compagnia Leone Cinematografica (casa di produzione della serie, ndr) per l’affetto e il supporto, a Mediaset, a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per l’aiuto costante”, ha scritto Garko.

L’attore non ha intenzione di lasciarsi andare. Tornerà al più presto sul set della serie Colpa dei sensi: “Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre “Colpa dei sensi”!”.

Colpa dei sensi, la nuova fiction con Gabriel Garko

Le riprese di Colpa dei sensi sono iniziate da qualche giorno a Roma. Con la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, prodotta da Compagnia Leone Cinematografica e scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, la serie vede la vita apparentemente tranquilla dei coniugi Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili) sconvolta dal ritorno ad Ancona di Davide (Gabriel Garko).

L’uomo, ex fidanzato di Laura e miglior amico di Enrico, aveva deciso di lasciare la città in seguito alla tragica morte di sua madre per mano del padre, a suo tempo condannato e incarcerato. Il dubbio che il genitore non fosse il reale colpevole, porta Davide a cercare nuove risposte sia nel passato, complicato da decifrare, sia nel presente in cui ormai tante cose sono cambiate.

Laura lo aiuta, lo supporta, rivive con lui vecchie emozioni. La loro vicinanza farà riaccendere una passione mai sopita, mettendo in moto una serie di eventi inaspettati, dove segreti e verità nascoste verranno alla luce, con l’aiuto di Tommaso (Francesco Venditti), brillante poliziotto e marito di Viola (Giorgia Würth) la migliore amica di Laura.

Garko e la Safroncik hanno recitato insieme anche un anno fa, nella fiction Se potessi dirti addio, di cui avevano parlato a Verissimo. Riguardo alla loro nuova coppia televisiva, avevano detto: “Ci siamo conosciuti sul set, non avevamo mai lavorato insieme”.

Se potessi dirti addio ha segnato per Gabriel Garko il ritorno alla fiction dopo una lunga pausa: “Sono stato lontano dai set per sei anni. Non era calcolato. All’inizio avevo bisogno di una pausa per motivi personali, poi è arrivato il Covid e la pausa si è allungata”.