Fiction 2026, le serie che si stanno girando in estate: da Don Matteo 15 ai Cesaroni 7

Il condizionatore non basta: l’estate 2025 si infiamma sui set italiani, dove si gira senza sosta e spesso anche senza sedia. Dai grandi ritorni agli esordi sospetti, Rai, Mediaset e pure Netflix hanno deciso di puntare su volti rassicuranti, location da cartolina e una girandola di emozioni da prime time.

Si gira a Roma, si corre in Appennino, si recita a denti stretti tra un ciak e l’altro. Mentre Luca Argentero si rimette il camice e Giusy Buscemi torna in divisa, altrove si cambia tutto per non cambiare niente. Fiction nuove, vecchie glorie e un paio di operazioni-nostalgia interessanti. Qui sotto, la mappa dei lavori in corso: dove, quando e con chi.

Doc 4: Luca Argentero torna sul set tra fine giugno e settembre

Luca Argentero, impeccabile anche sotto il sole a picco, ha ripreso il camice di Andrea Fanti per la quarta stagione di Doc, Nelle tue mani. Il set è partito e non si fermerà fino a settembre, giusto in tempo per sbarcare su Rai 1 a gennaio 2026. Attorno a lui, la solita squadra di fidati: Matilde Gioli, Giovanni Scifoni e compagnia bella. Gli sceneggiatori promettono un “nuovo viaggio” per il protagonista, ma senza troppe rivelazioni. Hanno solo fatto sapere che sarà tutto più intenso. E più sudato.

Vanina 2: la Sicilia torna protagonista con Giusy Buscemi

Sul set siciliano di Vanina – Un vicequestore a Catania l’aria non è solo calda: è carica di tensione e umidità. Giusy Buscemi gira fino a fine luglio tra omicidi fittizi e drammi interiori veri, sotto l’occhio attento di Davide Marengo e Riccardo Mosca. Lei, impeccabile anche con la pistola nella fondina, si muove in una Catania fotogenica e bruciante, mentre la produzione cerca di rimettere in moto il motore arrugginito delle fiction poliziesche.

Don Matteo 15: si gira tra Spoleto e Formello

Le riprese di Don Matteo 15 partono da Formello a fine giugno e riprendono a Spoleto da settembre. Raoul Bova torna con la tonaca addosso ma stavolta il suo Don Massimo va in cortocircuito: è tempo di crisi, di quelle vere, e non solo di coscienza. “Ci saranno nuovi temi, come il cyberbullismo, la famiglia allargata, le questioni legate all’identità e alla giustizia” assicurano dalla produzione, che punta ancora una volta sulla delicatezza (ma senza edulcorare troppo).

Frassica e Guetta restano incollati ai loro ruoli storici, mentre in giro si mormora dell’arrivo di un volto Mediaset a sparigliare le carte, si mormora sia Diletta Leotta.

I Cesaroni 7: il ritorno a Roma con nuovi volti

La celebre famiglia della Garbatella torna su Canale 5. Il settimo capitolo de I Cesaroni ha preso il via a marzo e continuerà fino a metà agosto. Claudio Amendola non solo recita ma dirige, mentre nuovi personaggi entrano in scena per rinnovare la narrazione. Tra questi: Valentina Bivona, Ricky Memphis e Lucia Ocone.

Colpa dei sensi: Gabriel Garko e Anna Safroncik nelle Marche

A partire dal 23 giugno, Ancona e Fermo ospiteranno il set di Colpa dei sensi, nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik, firmata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La produzione rimane per ora avvolta dal riserbo, ma le aspettative sono alte visti i nomi coinvolti. Le riprese dureranno fino alla fine di luglio.

Un professore 3: Gassmann ancora protagonista

Roma accoglie la terza stagione di Un professore, con Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra. Il set ha preso il via lo scorso febbraio e si concluderà ad agosto. La nuova regia è affidata ad Andrea Rebuzzi e nel cast entrano anche Nicole Grimaudo e Dario Aita. La serie continuerà ad affrontare con sensibilità i dilemmi adolescenziali.