Giusy Buscemi in Vanina 2, trama, cast e quante puntate sono

Le storie dei polizieschi italiani funzionano quando riescono a mescolare indagini e vita privata, tensione e sentimenti. Ed è proprio su questo equilibrio che torna a muoversi Vanina – Un vicequestore a Catania, la serie con Giusy Buscemi che riparte con una nuova stagione fatta di misteri, pericoli e conti ancora aperti con il passato.

Nella seconda stagione ritroviamo il vicequestore Vanina Guarrasi alle prese con nuove indagini ma anche con una minaccia che incombe sulla sua vita. Il passato, infatti, torna a bussare alla porta e rischia di rimettere tutto in discussione. Le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione.

“Vanina 2”, trama e quante puntate sono

Il nuovo capitolo della serie riparte da una tensione mai davvero risolta. Su Vanina Guarrasi continua a pesare la minaccia del boss mafioso Salvatore Fratta, l’ultimo degli assassini di suo padre ancora in libertà. Un’ombra che rende il suo lavoro e la sua vita ancora più complicati.

La squadra della polizia di Catania decide quindi di stringersi attorno al vicequestore per proteggerla. L’ispettore capo Spanò, insieme a Marta, Nunnari, Lo Faro e Tito Macchia, organizza una scorta costante per garantire la sua sicurezza. Ma, mentre il pericolo rimane sempre dietro l’angolo, la quotidianità continua ad andare avanti.

Vanina si trova infatti a gestire anche questioni personali: deve aiutare l’amica Giuli a custodire un segreto delicato e, allo stesso tempo, proteggere Adriano da una verità che potrebbe sconvolgerlo. A complicare ulteriormente le cose arriva anche il ritorno di Manfredi, presenza che riaccende dinamiche del passato e provoca la gelosia di Paolo Malfitano.

Come nella prima stagione, la serie alterna il filo orizzontale della storia personale di Vanina a nuove indagini, con casi intricati da risolvere che tengono alta la tensione episodio dopo episodio.

La seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania è composta da quattro puntate, ognuna della durata di circa 100 minuti.

Il cast di “Vanina 2”

A guidare il cast della serie torna Giusy Buscemi, che interpreta il vicequestore Vanina Guarrasi.

Paolo Malfitano è invece interpretato da Giorgio Marchesi. Il magistrato è disposto persino a lasciare l’antimafia per trasferirsi a Catania e vivere la sua storia con Vanina lontano dai pericoli che hanno segnato il loro rapporto.

Nel cast ritroviamo anche Corrado Fortuna nei panni di Manfredi, veterinario catanese legato a Vanina da un rapporto profondo. Nonostante sappia che il cuore della donna appartiene a Paolo, Manfredi resta per lei un punto di riferimento importante, pronto a esserle accanto come amico e confidente.

Tra i personaggi centrali della squadra di polizia c’è anche l’ispettore capo Carmelo Spanò, interpretato da Claudio Castrogiovanni, fedele collaboratore di Vanina e figura chiave nell’organizzazione della sua protezione.

Completano il cast Paola Giannini, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Orlando Cinque, Dajana Roncione e Alessandro Lui.

Dove e quando vedere “Vanina 2”

La nuova stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania debutta mercoledì 4 marzo in prima serata su Canale 5.

Gli episodi saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, dove potranno essere recuperati dopo la messa in onda televisiva.

Con quattro appuntamenti complessivi e una trama che intreccia minaccia mafiosa, indagini e relazioni personali, Vanina 2 promette di riportare al centro una protagonista determinata ma sempre più costretta a fare i conti con il proprio passato.