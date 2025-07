Ascolti tv del 18 luglio, Fiorella Mannoia sfida Giusy Buscemi: concerto già visto contro replica

"Semplicemente Fiorella", il concerto della Mannoia su Rai 1, la replica di "Vanina" su Canale 5, "Quarto Grado" o "The Americans": chi vince?

IPA Fiorella Mannoia

D’estate in tv sono due i tipi di programmi più presenti nei palinsesti, gli spettacoli musicali e le repliche. Non fa eccezione la serata televisiva del 18 luglio che ha visto su Rai 1 il concerto Semplicemente Fiorella e su Canale 5 Vanina, un vicequestore a Catania.

Fiorella Mannoia è stata la grande protagonista su Rai 1 di Semplicemente Fiorella con tantissimi ospiti e amici del mondo della musica. Su Rai 2 è stato trasmesso in prima visione assoluta l’attesissimo documentario The Americans, uno dei più completi, approfonditi ed emozionanti mai realizzati sulla natura americana, girato dalla NBC. Il programma terrà compagnia ai telespettatori ogni venerdì, fino al 14 agosto.

Su Canale 5 è andata in onda in replica la fiction, Vanina, con Giusy Buscemi protagonista. Mentre su Rete 4 a Quarto Grado si è aperto con il caso Chiara Poggi. Proseguono le ricerche degli inquirenti, ancora in cerca di risposte definitive. A chi appartiene il profilo di Ignoto 3, scoperto dalle nuove indagini? È una contaminazione o la firma di uno dei possibili aggressori?

