Ascolti tv del 4 marzo, Gerry Scotti è tornato e Stefano De Martino conquista la prima serata

Su Canale 5 Gerry Scotti è tornato e Giusy Buscemi ha debuttato con "Vanina 2". De Martino passa da Rai 1 a Rai 2 e finisce in prima serata: gli ascolti

Mercoledì 4 marzo la sfida nell’access prime time è ripresa. Dopo la settimana di Sanremo che ha cancellato Affari Tuoi su Rai 1 per 5 giorni e la sospensione de La Ruota della Fortuna per far spazio alla Coppa Italia, finalmente Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati a scontrarsi direttamente. Ed è soprattutto Zio Gerry che deve recuperare terreno nei confronti del suo rivale, considerando il boom di ascolti che ha registrato martedì 3 marzo.

Per quanto riguarda la prima serata, ritroviamo Stefano De Martino, che nel frattempo si è spostato su Rai 2 con Stasera tutto è possibile.

Giusy Buscemi ha debuttato su Canale 5 con Vanina 2, accanto a Giorgio Marchese. Mentre su Rai 1 è andato in onda il documentario Il mio nome è Riccardo Cocciante.

Su Rai 3 è andato in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?. Mentre Italia 1 ha trasmesso la partita di Coppa Italia, Lazio-Atalanta. Su Rete 4 abbiamo ritrovato Realpolitik. La7 ha dedicato Una giornata particolare a San Francesco.

Prima serata, ascolti tv del 4 marzo: De Martino vola anche con STEP

Su Rai 1 Il mio nome è Riccardo Cocciante incolla al piccolo schermo 1.846.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 conquista 1.985.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.318.000 spettatori pari al 16.8%. Su Italia1 Coppa Italia – Lazio-Atalanta è seguita da 2.048.000 spettatori con il 10.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.514.000 spettatori (9.4%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 689.000 spettatori (5.2%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 950.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 376.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Il codice Da Vinci raduna 328.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, dati del 4 marzo: Gerry Scotti frena De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.250.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.584.000 spettatori (21.5%) dalle 20:48 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.022.000 – 20%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.763.000 spettatori pari al 22.4% dalle 20:48 alle 21:54.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 835.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 711.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.064.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.506.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.166.000 spettatori e il 5.8% nella prima parte e 959.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.055.000 spettatori (9.6%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 460.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 532.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.454.000 spettatori pari al 25.4%, mentre L’Eredità coinvolge 4.918.000 spettatori pari al 29%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.720.000 spettatori (14.5%), mentre Caduta Libera convince 2.642.000 spettatori (17.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (413.000 – 3.5%), 9-1-1: Lone Star conquista 353.000 spettatori con il 2.4% e 9-1-1 523.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 450.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 640.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.476.000 spettatori (14.4%).

A seguire Blob segna 956.000 spettatori (5.1%) e Il Provinciale sigla 871.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.019.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 1.023.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 179.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 296.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (326.000 – 2.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 760.000 spettatori con il 4.2%.