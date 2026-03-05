La Ruota della Fortuna torna dopo lo stop ma niente è come prima

Dopo un presidio ininterrotto di mesi, "La Ruota della Fortuna" si è fermata per la Coppa Italia. Ma il ritorno non è dei migliori

Dopo una brevissima e insolita pausa – la prima dall’inizio della stagione, resasi necessaria per lasciare spazio al grande calcio della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter – il pubblico di Canale5 ha potuto finalmente tornare a giocare con La Ruota della Fortuna. La puntata di mercoledì 4 marzo 2026 si è aperta sotto il segno del buonumore, come sempre, ma dopo la pausa la sensazione che il programma sia precipitato in una fase di stanca è più che evidente.

Un ingresso “alla Samira” e l’ironia di Gerry

L’accoglienza in studio è stata affidata, come di consueto, alle note dei Fortuna Five, ma a rubare la scena è stato un Gerry Scotti in formato attore consumato. Il conduttore è entrato dirigendosi verso il tabellone imitando le movenze eleganti di Samira Lui, scherzando sulla propria agilità nel “girare le caselle”.

Il momento conferma il grande affiatamento tra i due. Non è infatti raro che il conduttore pavese parli della sua compagna di viaggio e in termini assolutamente lusinghieri. Più volte ha tenuto a sottolineare che no, non si trattava più di una valletta come quelle di una volta: la sua presenza al tabellone è ben altro ed è parte integrante del programma. Una co-conduzione, come si definisce facilmente in questi ultimi tempi, e che è parte del successo di questo programma.

La sfida

La competizione è entrata subito nel vivo con la presentazione dei protagonisti. Al centro, la campionessa in carica Maria Stella, milanese di adozione ma profondamente legata alle sue radici romane, forte di un bottino già accumulato di 18000 euro e una crociera ai Caraibi. A sfidarla, due concorrenti agguerriti: Francesco, giovane consulente aziendale barese, e Martina, che dal litorale veneziano di Jesolo ha portato in studio la grinta di chi gestisce quotidianamente un chiosco sulla spiaggia.

Il primo round, il “Giramondo”, ha trasportato i telespettatori nell’antico Egitto con il termine “Senet”. Martina è stata la più veloce a intuire che si trattasse del primo gioco da tavolo della storia, incassando i primi 1000 euro e il prestigioso “Bollone MSC Crociere”.

La puntata prosegue con la solita liturgia. Se il “Cruciruota” dedicato a Giuseppe Verdi ha visto prevalere Maria Stella, il “Round Musicale” sulle note di That’s Amore ha permesso a Francesco guidare temporaneamente la competizione con oltre 7000 euro. Ma è stato il Jackpot il vero protagonista del destino dei concorrenti: Francesco è riuscito a conquistare virtualmente la cifra record di 37300 euro, ma il regolamento è ferreo: per portarli a casa bisogna confermarsi campioni a fine serata.

Il ribaltone finale e la Ruota delle Meraviglie

La sorte, si sa, è volubile. Dopo una fase “Mistero” che ha visto i due favoriti azzerare il proprio bottino, la situazione si è cristallizzata verso il finale: Francesco è rimasto al palo, mentre Martina ha saputo gestire i vantaggi arrivando all’ultimo round con 9500 euro. Nonostante l’ultimo guizzo di Francesco, è stata proprio la ragazza di Jesolo a conquistare il titolo di nuova campionessa.

Il finale di puntata, dedicato alla “Ruota delle Meraviglie”, si è svolto tra amarcord e sfortuna. Tra una battuta di Gerry sui suoi trascorsi in Veneto e i ricordi di Samira legati a Jesolo e Miss Italia, Martina ha affrontato la prova del “Filo”. Pur avendo indovinato tutte le frasi e ottenuto tre buste, la scelta finale è stata fatale: dopo aver scartato buste da 5000 e 20000 euro, Martina si è ritrovata tra le mani la numero 3, dove purtroppo c’erano solo 100 euro.