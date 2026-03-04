Un concorrente ha stravolto Stefano De Martino: si tratta di un corregionale di Herbert Ballerina, che ha saputo fare peggio di lui

IPA Stefano De Martino stravolto da un concorrente ad Affari Tuoi

È innegabile che ora tutti gli occhi siano puntati su Stefano De Martino. Nonostante manchi un anno, infatti, il suo Sanremo 2027 ha già avuto inizio. Pubblico e addetti ai lavori lo stanno ora giudicando, ipotizzando quello che potrebbe essere il suo spettacolo All’Ariston.

Qualche suggerimento potrebbe giungere dallo studio di Affari Tuoi, dove si lascia spesso andare a reazioni di pancia e improvvisazioni. È quanto accaduto anche nella puntata di mercoledì 4 marzo. Ecco com’è terminata la partita, ma soprattutto quale concorrente gli ha fatto alzare gli occhi al cielo (soffitto).

De Martino e il concorrente del Molise

A giocare nella puntata del 4 marzo sono state le due gemelle della Valle d’Aosta. Una gara complessa, la loro, costellata di momenti particolari. Il più strano è giunto a un passo dalla fine. Al centro della scena è finito il concorrente del Molise.

Il conterraneo di Herbert Ballerina ha già dato modo di apprezzare la sua indole peculiare. In questo nuovo appuntamento non è stato di certo da meno. Stefano De Martino è ormai rassegnato e infatti dice alle due se siano davvero convinte di voler aprire il suo pacco.

Lo fa ovviamente col sorriso sulle labbra, mentre chiama “bimbo cattivo”, che è il soprannome con il quale Domenico si è presentato nel corso della sua prima apparizione nello studio Rai. È un imprenditore agricolo ma non lo definisce un lavoro. Quella è la sua arte, spiega.

Stefano sottolinea come indossi tanti bracciali e anelli, il che spinge il futuro concorrente a porre una domanda decisamente particolare. Con un sorriso sornione, gli chiede: “Sono sexy?”. Tra lo stupore e le risa generali, Domenico chiede anche di poter sbirciare nel pacco. Da qui ha inizio un nuovo sketch, in pratica. L’uomo ha guardato all’interno ma da gesti con la testa che confondono Stefano, che semplicemente gli chiede se sia stato in grado di riconoscere la cifra.

Alla fine si allontana dal banco, stremato, esclamando: “Tutti qua vengono. Io non ce la faccio più”.

Le gemelle della Valle d’Aosta

Una gara complessa, quella del 4 marzo, considerando l’emorragia di rossi fin dal primo tiro. Le cose si sono messe tanto male da spingere il dottore a fare un’offerta da 5mila euro, immediatamente tritata.

In questo scenario a tratti deprimente, Stefano De Martino è stato come al solito esaltato dal suo pubblico. In questo caso perché ha sottolineato la sua “mossa alla Gerry Scotti”. Doppio programma consecutivo in casa Rai, per quanto distribuito tra primo e secondo canale. La reazione dei presenti è stata decisamente positiva, anche perché Stasera tutto è possibile è ormai amatissimo.

Al di là dell’ultima stagione di Step, cos’è accaduto alle gemelle della Valle d’Aosta? Hanno accettato il cambio, ritrovandosi con il numero 5 e rinunciando al 12. Hanno poi fatto i conti con quanto lasciato per strada, nello specifico ben 30mila euro.

Allo scontro finale, hanno rifiutato un nuovo cambio e, con un blu e un rosso, hanno potuto esultare. Sono state infatti in grado di cambiare 30mila con un pacco contenente 50mila euro.