IPA Stefano De Martino: bacio a Herbert Ballerina ad Affari Tuoi

Sappiamo benissimo che i programmi televisivi vivono di momenti ben scritti. Si fanno le prove, si rispetta la sceneggiatura e, qualora accadesse, si fanno i conti con degli imprevisti. Affari Tuoi è registrato ma, com’è ovvio, non presenta dei tagli eclatanti.

Di certo ci sono le pause pubblicitarie che consentono un certo margine di editing ma per la maggior parte va in onda quanto avviene in studio in toto. Qualcosa che va sottolineato, considerando ciò che è avvenuto nella puntata in onda il 19 febbraio. Di certo qualcuno era a conoscenza del piano di Stefano De Martino ma, stando alla reazione, nel gruppetto non rientrava Herbert Ballerina.

L’invenzione di Herbert

Tutto ha inizio con la solita invenzione inserita nell’elenco dei pacchi blu. In questa puntata si è trattato del “traduci cose”. Di fatto un “macchinario” che permette di tradurre gli oggetti posti al suo interno.

Il solito nonsense, che in quest’occasione ha ottenuto più risate di gusto che silenzi imbarazzati. Un po’ di esperimenti, per così dire, e il momento è passato. Il comico però non aveva la minima idea che ci sarebbe stata una seconda parte.

Il balletto di Martina

Le due sorelle in gara riescono a trovare il pacco “ballerina”, il che dà il permesso a Martina d’entrare in studio. Stefano De Martino chiede attenzione per lei, conoscendo la coreografia. In effetti lo spettacolo è da non perdere.

Da un po’ è stata salutata la vena prettamente sexy, che aveva infastidito non pochi. Nella puntata di Affari Tuoi del 19 febbraio si torna indietro nel tempo. Un viaggio fino agli anni ’70, ascoltando Disco Inferno. La ballerina indossa un vistoso cappotto, del quale poi si libera, sfoggiando una tutina aderente e scintillante. È però quanto avvenuto dopo la sua esibizione che ha attirato l’attenzione del pubblico, per quanto sorprendente.

Il bacio tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

Di colpo ha avuto inizio una scenetta. Qualcosa si poteva percepire ma è stato tutto molto divertente, nonostante tutto. Riuscire a ipotizzare dove il conduttore volesse andare a parare, infatti, non ha ridotto le risa generali per la grande sorpresa di Herbert.

Stefano ha chiesto a Martina se sapesse cosa fosse l’invenzione di serata del collega. La ballerina ha detto di non aver seguito e allora via con la spiegazione. Se in questa macchina metti un oggetto, lo traduce.

“Io qui dentro ci metto un bacio, guarda. Essendo che sono a Parigi, lo voglio tradurre in francese, e quindi…”.

Il resto è un balco verso Herbert, che si ritrova una mano sul viso, a coprire la bocca, per poi essere spinto all’indietro. Nulla è accaduto, ovviamente, se non un gran fracasso, figlio di uno sketch riuscito proprio perché l’altro non sospettava nulla.

Il tutto per ottenere, ovviamente, un “bacio alla francese”, specifica poi De Martino. Tutti ridono ed Herbert, con i capelli sconvolti dalla “passione”, annuncia ironico una denuncia in arrivo per il conduttore.