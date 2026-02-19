Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Stefano De Martino invita "Gerry Scotti" a STEP

Per quanto Affari Tuoi sia sempre molto apprezzato, i fan di Stefano De Martino non vedono l’ora che torni su Rai 2 con Stasera Tutto è Possibile. Del resto è stato proprio l’amore del pubblico a convincere il conduttore, che sembrava intenzionato ad abbandonare la nave, poco propenso a restare ancorato a dei progetti troppo a lungo.

Stessa squadra fissa di sempre, ormai una famiglia, e tanti ospiti d’eccezione. Tra i tanti, spazio anche a Gerry Scotti, o quasi. Considerando infatti l’ormai ben nota rivalità tra “il gioco dei pacchi” e La Ruota della Fortuna, in casa Rai si è pensato a un momento divertente per stemperare l’atmosfera.

Gerry Scotti ospite di Stefano De Martino

Dal lancio della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, si è creata una rivalità non da poco con Stefano De Martino. Svariate le battutine pronunciate, che in parte hanno divertito il pubblico.

Spazio poi anche a giudizi più forti, come quelli di Pier Silvio Berlusconi. Considerando tutto ciò e la sfida perenne in fatto di ascolti, ha sorpreso non poco la notizia circolata sulla presenza di Gerry Scotti nello studio di STEP.

Tutto nasce da un video sul dietro le quinte dello show comico. Si vede chiaramente una figura che somiglia tremendamente allo “zio Gerry”. Non si tratta però di lui, bensì dell’imitatore Claudio Lauretta, ormai colonna portante del programma. Nessun “incontro storico”, dunque, bensì uno sketch basato proprio sulla dinamica venutasi a creare tra i due amatissimi volti di Rai 1 e Canale 5. E chi può dire che vedere Stefano interagire con il falso Gerry non possa stemperare un po’ la tensione.

Stasera Tutto è Possibile, quando va in onda

La Rai ha pubblicato su Instagram un video teaser ufficiale per la nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile. Rivediamo un bel po’ dei protagonisti tanto amati e poi spazio a De Martino, capocomico.

“Siamo tornati! (…) L’anno scorso, ho ringraziato la mia famiglia e poi già a piangere. Basta, forse è l’ultima edizione. Saluto tutti e invece… amici ho un mutuo, anch’io”.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione:

Stasera Tutto è Possibile andrà in onda con la prima puntata mercoledì 1 aprile 2026;

si tratta della dodicesima edizione di questo format, condotto dapprima da Amadeus e poi da De Martino, impegnato ormai dal 2019;

è l’ottava edizione per il conduttore campano;

show confermato su Rai 2;

confermata la presenza del cast fisso, composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito.