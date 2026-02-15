La Ruota della Fortuna, Scotti fa i complimenti a De Martino. Samira: “Sono pazza di te!”

Torna La Ruota della Fortuna e tornano Gerry Scotti e Samira Lui con incredibili colpi di scena: la battuta a De Martino e la "dichiarazione" musicale

IPA Samira Lui

Una serata di dediche quella de La Ruota della Fortuna di domenica 15 febbraio. Andata in onda su Canale 5, come ogni sera ha tenuto compagnia agli appassionati dell’access prime time firmato Mediaset. A spalleggiarsi a vicenda conducendo la gara di intuito e velocità più amata dell’ora di cena Gerry Scotti e Samira Lui, duo affiatato e ormai iconica coppia del gioco. I due conduttori non nascondono la reciproca fiducia e stima professionale e durante la puntata si sono lasciati andare a due dediche particolari.

I complimenti a De Martino e il “sono pazza di te” di Samira

Non è una novità che Gerry Scotti, appena arrivato in studio, si rivolga direttamente al pubblico presente in studio e a quello a casa, ringraziandolo per la presenza e il sostegno. Ma nella puntata di domenica 15 febbraio il conduttore ha voluto rivolgere un implicito complimento al collega e rivale “di sempre”. Da settembre dello scorso anno infatti l’access prime time di Canale 5 sfida ogni giorno quello di Rai 1 capeggiato dall’abile Stefano De Martino, in onda quotidianamente con Affari Tuoi.

“Grazie a voi che scegliete di passare la serata con noi de La Ruota della Fortuna“, ha detto Scotti a inizio puntata. Ha poi però aggiunto: “Ci scegliete nonostante la ricca offerta televisiva a quest’ora“, rivolgendo un implicito ma facilmente intuibile complimento al compagno d’avventura dell’altro canale. Ma non è stato l’unico complimento della puntata.

Sempre a inizio puntata anche Samira Lui è stata in vena di confessioni. Come ogni sera ha sceso le scale dello studio accompagnata dalla musica della band del programma, che ha suonato Pazza, di Loredana Bertè. Lui ne ha approfittato per citare a modo suo le parole della canzone dedicandole proprio a Gerry Scotti: “Io sono pazza di te!”, ha esclamato.

La nuova campionessa

A sfidarsi nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 15 febbraio sono stati il campione in carica, Enrico, professore di grande cultura che conosce anche il giapponese, Luca, finanziere, e Janis, biologa marina. La partita è andata avanti in modo equilibrato, con colpi di scena è rincorse. Sebbene il campione in carica abbia subito preso vantaggio, a rincorrerlo da vicino è stata subito la scienziata, che ha dimostrato di avere un acume fuori dal comune dando alcune risposte da vero talento. Niente da fare per Luca, che ha collezionato una serie di tiri sfortunati con una bancarotta e un passamano, ma che nella manche “express” le ha indovinate tre su quattro, avvicinandosi pericolosamente al sorpasso degli altri due concorrenti.

Ad aggiudicarsi la vittoria però è stata Janis, accompagnata in puntata dallo studio. “Lei è brava con quelle difficili”, ha scherzato il famigliare durante l’ultima manche delle tre buste. Infatti la ragazza, appena 24enne e con alle spalle una partita clamorosa, ha indovinato solo due enigmi su tre, conquistando però la busta da 20.000 euro.