La Ruota della Fortuna, Samira Lui stupisce con il vestito di Carnevale

ANSA Samira Lui

Una puntata più giocosa del solito quella de La Ruota della Fortuna, d’altronde è il giorno più scherzoso dell’anno, il Martedì Grasso che pone fine al Carnevale. La serata è a tema, sono in costume i brillanti musicisti dei Fortuna Five e, naturalmente, è vestita per l’occasione anche la bella Samira Lui, che scopre il segreto d’infanzia del collega Gerry Scotti.

Samira Lui, l’abito di Carnevale a La Ruota della Fortuna

Puntata dopo puntata Samira Lui continua a stupire con i suoi outfit vistosi e colorati. Nella puntata del 17 febbraio de La Ruota della Fortuna, in occasione del Martedì Grasso, la conduttrice Mediaset osa ancora di più. Scende le scale coprendosi il volto con una preziosa mascherina ricoperta di cristalli, in stile veneziano, abbinata a un minidress che si fa decisamente notare. Si tratta di un abitino sottoveste nero e ben avvitato, con spalline sottili e completamente ricoperto di glitter. Ricchi i ricami, che celebrano proprio la festa delle maschere. Samira ci abbina dei sensuali sandali gioiello e la sua incredibile chioma riccia.

Seppur non siano i lustrini l’accessorio preferito dalla showgirl. Nel corso della puntata, Samira racconta che il suo travestimento del cuore, quello che preferiva da bambina, era quello da cagnolino dalmata, simbolo della sua grande passione per la fiaba Disney de La carica dei 101. Anche Gerry Scotti svela un aneddoto dalla sua infanzia: lui si vestiva sempre da Zorro, con una semplice camicia nera rimediata dalla mamma che, infine, gli comprò un paio di corna nere, trasformandolo così in Batman.

Gerry Scotti, l’incontro con Stefano De Martino

Quella del 17 febbraio 2026, per Gerry Scotti è una giornata importante. Proprio oggi il conduttore ha infatti scoperto di essere stato eletto vincitore di un prestigioso premio. Il prossimo 25 giugno, Scotti sarà insignito del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione Biagio Agnes. La XVIII edizione consegnerà al conduttore il Premio per la Televisione, guadagnato grazie a un “modello di conduzione che unisce misura, autorevolezza e vicinanza agli spettatori”.

Gerry non sarà tuttavia il solo a ricevere l’onorevole premio, al suo fianco ci sarà anche l’ormai storico rivale Stefano De Martino, in cui la giuria internazionale riconosce il “simbolo di una nuova generazione di conduttori che dialoga con pubblici diversi con ironia e naturalezza”. La cerimonia avrà luogo a Roma, con la conduzione di Mara Venier e Alberto Matano, e vedrà Scotti e De Martino incontrarsi per la prima volta sul palco dall’inizio del loro duello di share e ascolti.

Da quando La Ruota della Fortuna è tornata su Canale 5, Affari Tuoi ha perso il primato nell’access time e, nel corso dei mesi, le due trasmissioni si sono rese protagoniste di una agguerrita gara a chi riesce a raggiungere il maggior numero di spettatori. Il divario è sottilissimo e ogni sera rappresenta una nuova possibilità di battere l’avversario, senza risparmiarsi magari qualche frecciatina nella giornata successiva. Seppur Scotti e De Martino non abbiano mai dimostrato vero astio l’uno contro l’altro e la premiazione del prossimo giugno sarà sicuramente l’occasione per dimostrare pubblicamente la rispettiva stima.