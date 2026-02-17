Affari Tuoi, Stefano De Martino e Herbert Ballerina ci ricascano: inarrestabili

IPA Stefano De Martino

La puntata del 17 febbraio di Affari Tuoi ha riservato qualche sorpresa agli affezionati spettatori del programma, che ormai si sono legati ai simboli e alle tradizioni ricorrenti. Tra quelle più apprezzate c’è proprio “l’inversione”, in cui per i primi sei tiri è Herbert Ballerina, e non Stefano De Martino, a condurre il gioco. La protagonista della puntata è Sara dalla Toscana, da Pisa, in studio con il fidanzato Cristian, con cui ha una relazione da quattro anni.

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 17 febbraio

Sara ha osato durante la sua partita ad Affari Tuoi del 17 febbraio: con il fidanzato, stanno ristrutturando casa e un piccolo supporto avrebbe cambiato di certo la sorte della coppia. All’inizio della puntata, Herbert Ballerina si è presentato come una “spia”: un agente “atmosferico” che interviene solo quando c’è vento, pioggia e tempesta. A svelare l’invenzione della puntata, però, non è stato Herbert, bensì il conduttore, Stefano De Martino: lo hanno rifatto e si sono invertiti i ruoli, per la gioia degli spettatori del programma.

“Benvenuti all’angolo della scienza: quest’oggi parleremo di benessere fisico, ho brevettato questa invenzione che farà sì che tutti possano raggiungere questo risultato tanto agognato, ovvero gli addominali. Ho inventato una cosa per farti venire la tartaruga senza sforzo: una foglia di lattuga sull’addome e piano piano la tartaruga arriva. Si chiama la tartaddome“. Scuse di rito all’hater Giorgio, e poi Herbert si è occupato dei primi sei tiri, arrivando a fare la prima offerta del Dottore.

Quanto ha vinto Sara

Partita in parte equilibrata, con qualche momento di tensione, perché è facile scegliere i pacchi da casa: in studio, la storia è ben diversa. I primi tiri si sono divisi tra pacchi blu e rossi in modo quasi del tutto lineare, senza grossi problemi. Anche Stefano De Martino ha cercato di portare fortuna alla concorrente con il suo solito mantra (e ha funzionato anche questa volta, ma ormai è imbattibile). Come sempre, c’entra la fortuna nel programma, ma i numeri sono carichi di un simbolismo importante, come il pacco numero 6, suggerito dalla nonna, in cui c’erano solo 50 euro.

“Ho perso nel giro di sei mesi tutti e tre i miei nonni”, ha rivelato la concorrente. “Sono stati i miei genitori: è stato un anno tosto, brutto, e da lì ho deciso di prendere Romeo”. Verso le battute finali, sono rimasti cinque pacchi: due rossi, il pacco nero, due blu. Tritata anche l’offerta da 20mila euro del Dottore: alla fine, si è anche un po’ lì per giocare e per provare a “vincere”.

Il pacco nero si trovava nel nove delle Marche: aveva un valore di 300mila euro. Sara non ha intenzione di mollare e non ha accettato ancora una volta l’offerta del Dottore: “Finché c’è il pacco da 200mila euro c’è speranza”. L’ultima offerta è stata di 60mila euro, contro il pacco blu da 100 euro e il pacco rosso da 200mila euro. Rifiutata l’offerta, al suon di “speriamo bene” di De Martino. “Questo 17 mi piace tanto perché è il giorno di nascita della mia nonna, la stessa che mi aveva detto del 6: è l’unica donna che mi è rimasta e che amo alla follia”. Purtroppo, però, aveva il pacco da 100 euro.