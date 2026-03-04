Anticipazioni Stasera tutto è possibile del 4 marzo: gli ospiti della prima puntata

Stefano De Martino torna nella prima serata di Rai2 con "Stasera tutto è possibile": gli ospiti e i giochi della prima puntata

IPA Stefano De Martino conduce "Stasera tutto è possibile"

Stefano De Martino non si ferma. Stasera, mercoledì 4 marzo, il conduttore torna in prima serata con Stasera tutto è possibile.

Parte così la nuova edizione del comedy show di Rai 2, pronta a regalare una serata tutta da ridere. Accanto a una squadra ormai ben rodata, De Martino promette giochi, gag e ospiti pronti a mettersi alla prova. Ecco le anticipazioni della prima puntata.

“Stasera tutto è possibile”, anticipazioni del 4 marzo

Dopo aver confermato la sua nuova avventura alla guida del Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino si riprende un altro spazio in cui si sente a casa. Questa sera, mercoledì 4 marzo, torna in prima serata su Rai 2 Stasera tutto è possibile.

Il comedy show, arrivato alla dodicesima edizione, riparte con una nuova stagione e con quella formula leggera e imprevedibile che negli anni è diventata il suo marchio di fabbrica. E il conduttore napoletano, che ne è al timone da ben otto edizioni, ritrova in studio molti dei volti che il pubblico ha imparato a conoscere.

Nel cast tornano infatti Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, fedele compagno anche ad Affari Tuoi, e Giovanni Esposito, mentre Biagio Izzo farà la sua comparsa in alcune puntate.

Non manca poi il momento delle imitazioni: confermato Vincenzo De Lucia, mentre tra le novità di questa stagione c’è Claudio Lauretta, che inaugura la prima puntata con la sua imitazione di Gerry Scotti, personaggio spesso accostato a De Martino per via della loro sfida di ascolti nell’access prime time.

A completare l’atmosfera dello show ci saranno ancora il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, la mascotte del programma.

In totale saranno sette le puntate del programma, tutte dall’Auditorium Rai di Napoli, e ognuna con un tema diverso. La prima si intitola “Step Back”.

Tra i momenti più attesi torna la Stanza inclinata, ormai diventata il simbolo del programma: un pavimento inclinato di 22,5 gradi che rende tutto molto più complicato e decisamente più divertente. Confermati anche altri giochi diventati ormai dei classici, come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo, insieme a qualche novità.

Gli ospiti di “Stasera tutto è possibile”

Come da tradizione, Stasera tutto è possibile è pronto ad accogliere, puntata dopo puntata, comici, attori e volti noti dello spettacolo pronti a mettersi in gioco tra improvvisazioni, gag e prove tutt’altro che semplici. Il bello dello show, infatti, è proprio questo: vedere gli ospiti uscire dalla loro comfort zone e lasciarsi trascinare nel gioco.

Per il primo appuntamento della stagione, accanto al cast fisso arriveranno in studio Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio. Ognuno di loro sarà coinvolto nei giochi e nelle sfide che caratterizzano il programma, tra momenti di pura improvvisazione e prove diventate ormai dei classici dello show.

“Stasera tutto è possibile”, dove e quando vederlo

L’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile è programmato per stasera, mercoledì 4 marzo, in prima serata su Rai2. Il programma va in onda a partire dalle 21 e 20, orario in cui i fan di Stefano De Martino possono girare canale e ritrovarlo dopo la consueta puntata di Affari Tuoi su Rai1.