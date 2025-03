Mariasole Pollio, quanto è alta. Il segreto dei suoi tacchi

Mariasole Pollio e il suo segreto di stile. L’attrice e conduttrice sa sempre come valorizzarsi con look perfetti e dettagli che fanno la differenza

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Le pagelle dei look della finale di Sanremo 2025: Achille Lauro domina la scena (9), Giorgia poco incisiva (6)

Mariasole Pollio è una delle giovani promesse più interessanti della televisione italiana. Attrice, conduttrice e influencer, ha conquistato il pubblico con la sua freschezza e il suo talento, dimostrando di saper spaziare dalla recitazione alla conduzione con grande naturalezza. Dopo aver affiancato Bianca Guaccero e Gabriele Corsi al PrimaFestival 2025, il programma introduttivo al Festival di Sanremo, il suo nome è diventato sempre più popolare.

Dai social a Sanremo: la carriera di Mariasole Pollio

Nata a Napoli il 18 luglio 2003, Mariasole ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo da bambina. A soli tre anni ha iniziato a frequentare corsi di teatro, mentre a sette si è iscritta a una scuola di recitazione cinematografica.

Il grande pubblico ha imparato a conoscerla grazie a Don Matteo, dove ha interpretato il ruolo di Sofia Gagliardi, facendosi notare per la sua spontaneità e bravura.

Il successo televisivo le ha aperto le porte del cinema: nel 2018 è stata scelta da Leonardo Pieraccioni per recitare nel film Se son rose, dimostrando di avere tutte le carte in regola per affermarsi anche sul grande schermo.

Ma il vero trampolino di lancio per la sua carriera è arrivato con la conduzione di Battiti Live, il festival musicale estivo di Italia 1, che ha presentato al fianco di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Grazie a questo format, è riuscita a farsi conoscere anche come conduttrice, ruolo che ha poi consolidato nel 2022 al Coca Cola Summer Festival.

Nel febbraio 2025 ha affiancato Bianca Guaccero e Gabriele Corsi alla conduzione del PrimaFestival, il programma che ogni sera anticipa la serata del Festival di Sanremo. Un’esperienza che l’ha consacrata definitivamente tra le giovani promesse della televisione italiana, permettendole di dimostrare ancora una volta la sua versatilità e il suo carisma.

Fonte: IPA

Il segreto dei suoi tacchi: stile e personalità

Mariasole Pollio, con la sua altezza di 1,65 metri, ha sempre saputo sfruttare al meglio i tacchi per slanciare la sua figura e dare carattere ai suoi outfit.

Il suo stile è fresco, giovanile ma mai banale, e punta spesso su calzature in grado di esaltare la sua silhouette con un tocco glamour. Dai sandali gioiello con plateau ai décolleté a punta, fino alle zeppe audaci, i tacchi sono una costante nelle sue apparizioni pubbliche, contribuendo a definirne l’immagine sofisticata e trendy.

Durante la sua partecipazione a Battiti Live, ad esempio, ha sfoggiato abiti scintillanti abbinati a tacchi vertiginosi, dimostrando che la moda può essere un potente strumento per esprimere personalità e sicurezza. Sul red carpet del Festival di Sanremo 2025, invece, ha optato per stivali alti dal tacco block, una scelta perfetta per coniugare eleganza e comodità.

Fonte: IPA

Social, moda e futuro: il mondo di Mariasole Pollio

Oltre alla televisione, Mariasole Pollio è una vera star dei social media. Il suo profilo Instagram conta oltre 1,4 milioni di follower, mentre su TikTok è seguita da una community affiatata che ama il suo stile e la sua autenticità. Il suo successo digitale le ha permesso di lavorare con brand prestigiosi e di trasformare la sua passione per la moda in una vera e propria professione.

Il 2025 è stato un anno chiave per la sua carriera, e il successo al PrimaFestival ha confermato che il suo percorso è solo all’inizio. Con il suo talento, la sua determinazione e il suo inconfondibile stile—sempre impreziosito dai tacchi giusti—Mariasole Pollio è destinata a diventare una delle icone della nuova generazione dello spettacolo italiano.