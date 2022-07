Mariasole Pollio, perché è famosa: Don Matteo, Battiti Live, fidanzati

Nelle ultime ore sui social si sta parlando moltissimo di Mariasole Pollio, attrice napoletana che ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua partecipazione a Battiti Live in veste di conduttrice al fianco di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

La giovane ha dimostrato di saper essere solare e spigliata di fronte al pubblico e alle telecamere, attirando commenti positivi da più parti, cosa che salta particolarmente all’occhio, viste le critiche rivolte invece alla collega ed ex moglie di Briatore.

Chi è Mariasole Pollio e perché è famosa

Classe 2003, Mariasole Pollio è nata a Napoli e fin da bambina manifesta tutta la sua passione per la recitazione, al punto che a soli tre anni la madre decide di iscriverla a un corso di teatro. È così che Mariasole apprende come si sta su un palcoscenico e come non farsi intimidire dal pubblico che la osserva. A sette anni, poi, inizia a frequentare una scuola di cinema per inseguire il suo sogno di diventare un’attrice professionista.

Sogno che si sta decisamente avverando, se si considera che ha solo 19 anni e che ha già recitato in fiction televisive e film per il cinema e questo grazie anche alla sua intraprendenza, che l’ha spinta ad aprire un canale You Tube a soli 13 anni, grazie al quale è stata notata da Francesco Facchinetti, che ha deciso di prenderla sotto la sua ala di talent scout.

È così che l’ex Dj Francesco la convince a partecipare ai provini per Don Matteo, dove ottiene la parte di Sofia, ruolo che le procura parecchia visibilità fra i giovani e soprattutto gli addetti ai lavori.

Nel 2018 arriva la proposta di Leonardo Pieraccioni, che a sceglie per il suo film Se son rose. In mezzo anche la pubblicazione di un libro, dal titolo Oltre.

Mariasole Pollio e il successo a Battiti Live

Dalla recitazione alla conduzione il passo è breve. Mariasole Pollio vanta un seguito su Instagram di oltre un milione e mezzo di follower, cosa che ha fatto drizzare le antenne a radio e televisioni che puntano su un pubblico giovane. La sua solarità e la disinvoltura con cui si muove sul palco, unite a uno stile fresco e a un linguaggio in grado di arrivare sia a millennials che a generazione Z, la rendono una delle promesse più interessanti del panorama televisivo italiano.

E infatti, oltre a Battiti Live è stata scelta per condurre insieme a Elenoire Casalegno e Niccolò Devitiis lo spin off del programma, sempre su Italia 1, con Rebecca Staffelli la manifestazione Coca Cola Summer Festival, in onda su Radio 105.

Mariasole Pollio e la vita privata

Nonostante il canale YouTube (in cui vanta circa 300mila iscritti) e l’enorme popolarità sui social, Mariasole Pollio è piuttosto riservata riguardo la sua vita privata. Le voci più insistenti riguardo una sua possibile relazione erano quelle che circolavano a proposito della webstar Valerio Mazzei, ma lei stessa aveva smentito la cosa: “Non siamo mai stati fidanzati e non lo saremo”, aveva detto.

Tra i possibili flirt che le sono stati attribuiti anche quello con Deddy, cantante ed ex volto di Amici, e con Federico Rossi, reduce dalla fine della storia con Paola Di Benedetto.