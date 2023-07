“Battiti Live”, dai ballerini di Amici alla sfida di look: la prima serata è un successo

Fonte: Ufficio Stampa Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri: prima serata di Battiti Live

Ha avuto inizio la messa in onda su Italia 1 dei concerti di Battiti Live. Un grande festival musicale che da anni accompagna l’estate degli italiani, dal vivo e sul piccolo schermo. In questa edizione si promette un grande spettacolo, con tanta presenza di Amici nel cast artistico.

Per il settimo anno consecutivo alla conduzione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, affiancati da Mariasole Pollio. Offerta la migliore musica del panorama italiano, con nomi davvero esaltanti. Compongono infatti la scaletta artisti come Achille Lauro, Anna, Capo Plaza, Annalisa, Boomdabash, Emma, Fedez, Rovazzi, Gabry Ponte, Madame, Negramaro, Sophie and the Giants, Tony Effe e Paola e Chiara, tra gli altri.

Non solo esibizioni sul palco ma anche eventi live on the road. Si parte con Giorgia e Pinguini Tattici Nucleari, impegnati in alcune splendide località della Puglia, Otranto e San Foca di Melendugno.

I talenti di Amici

Come detto, la presenza di talenti di Amici è evidente e si fa sentire sul palco di Battiti Live. Sono infatti sei i ballerini entrati a far parte del corpo di ballo di questo importante evento musicale estivo.

In cima alla lista non possiamo non inserire Mattia Zenzola, giovane vincitore dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi. Al suo fianco anche Maddalena Svevi, che quel trionfo lo ha soltanto sfiorato, fermandosi a un passo dalla finalissima.

L’elenco prosegue con i talentuosi Gianmarco Pretelli e Megan Ria. Un corpo di ballo giovane e ben noto al grande pubblico, che ha potuto apprezzare anche i volteggi di Tommaso Stanzani e Martina Miliddi.

I look di Emma, Elisabetta Gregoraci e Annalisa

Un evento come Battiti Live richiede un certo studio in termini di look. Anche un aspetto casual è frutto di attente valutazioni, come nel caso di Emma Marrone. Abbracciata dal calore della gente di Bari, è salita sul palco in maniera semplice, come nel suo stile, con una canotta nera e un paio di jeans. E come tocco personale delle ardite zeppe.

Fin dall’inizio del grande concerto, però, gli occhi sono principalmente per Elisabetta Gregoraci. Outfit decisamente ricercato, in grado di esaltare le sue forme in maniera perfetta. Ha optato per un bodysuit integrato, caratterizzato da una scollatura incrociata decisamente ammaliante. A 43 anni la conduttrice non ha alcun timore di mostrare il suo corpo tonico. Pancia nuda e underboob sono infatti messi in evidenza da un cut-out triangolare ardito e affascinante al tempo stesso.

A completare il trittico di una sfida di look che sfida non è stata, ovviamente, c’è Annalisa. In realtà di scelte estetiche ce ne sono state altre, com’è facile intuire, ma queste tre le riassumono un po’ tutte. Da una parte la semplicità che lascia parlare la musica, dall’altra l’estrema cura dei dettagli sartoriali, che lavorano in combinazione con un corpo allenato. E infine Annalisa, che a suo modo mescolare entrambe le vie.

È la regina dell’estate, o almeno una delle queen che stanno facendo ballare gli italiani. Sul palco di Battiti Live si è esibita prima da sola e poi in coppia con Fedez. Non poteva mancare lei all’appello in questo grande evento musicale, con le sue Mon Amour e Disco Paradise, tormentoni veri e propri.

Per quanto riguarda il look, ha optato per uno stile minimal. Un cambio di scene davvero drastico, se si pensa alle foto del suo matrimonio con Francesco Muglia. Dall’abito bianco a un outfit sbarazzino, disegnato da Dolce&Gabbana, come sempre nell’ultimo periodo. Nella parte inferiore shorts in denim, caratterizzati da una vita alquanto alta. Intrigante la camicia bianca in corsetto, modello crop con coppe sagomate.

Ad arricchire il tutto degli stivali cuissardes, a loro volta in denim e firmati ovviamente D&G. Tacco a spillo in jeans patchwork e con ricami e decorazioni. Il costo? Vale la pena sottolinearlo, qualora aveste voglia di provarli: 5.950 euro.