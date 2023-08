“Battiti Live”, schiena nuda per Elisabetta Gregoraci: trionfo social per il finale

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

È tempo d’addio per Battiti Live, che in quest’estate 2023 ha ottenuto un ottimo riscontro tanto durante i live quanto le messe in onda registrate mandate in onda. Vera e propria protagonista di questa edizione è stata senza dubbio Elisabetta Gregoraci.

Per il gran finale ha scelto un abito ricco di glitter, che l’ha resa scintillante nella notte di Gallipoli. Il tutto abbinato con una schiena totalmente nuda e, non di poco conto, intriganti trasparenze.

Elisabetta Gregoraci: il look finale

Ormai da diversi anni Elisabetta Gregoraci è impegnata sul palco di Cornetto Battiti Live e la risposta del pubblico nei suoi confronti è sempre stata eccellente. Ha ormai accumulato una grande esperienza in termini di conduzione. Ne ha fatta di strada dai primi tempi di Made in Sud, insomma.

Al suo fianco ancora Alan Palmieri, andando a formare una coppia di professionisti molto amati, con le incursioni di Mariasole Pollio a ravvivare il tutto. Anche quest’anno la cura dei look della Gregoraci è stata maniacale, alternando alle serate in onda su Mediaset svariati post sul suo account Instagram, a volte svelando in anticipo gli abiti scelti.

In occasione del gran finale spazio a un abito lungo, uno slip dress ricoperto di cristalli silver. Nessuno spacco vertiginoso o intimo in vista, anzi, addio intimo per lasciar spazio alla morbida scollatura sul petto. Profonda invece quella sulla schiena, come detto, totalmente nuda mentre il resto dell’abito l’ha fasciata completamente, mettendone in risalto il fisico prestante. Questo in evidenza grazie a un effetto trasparenza molto ammiccante.

Quest’edizione di Battiti Live è stata però molto curata sotto l’aspetto degli outfit in generale. Tra gli artisti esibiti sul palco, la regina è stata senza dubbio Annalisa, impegnata a cantare i suoi vari tormentoni, da sola o con Fedez e gli Articolo 31. Per il finale si è affidata alle sapienti mani di Dolce&Gabbana, optando per una giacca oversize a coprire una catsuit molto sensuale. Toni scuri a dominare il tutto, lasciando però in bella vista un reggiseno a balconcino in raso cipria, in pieno contrasto cromatico.

Il saluto di Elisabetta Gregoraci

Come detto, la risposta del pubblico a quest’edizione di Battiti Live è stata esaltante. In particolare i fan hanno mostrato tutto il proprio affetto per Elisabetta Gregoraci. È evidente dal suo profilo Instagram, preso d’assalto poco prima della messa in onda dell’ultimo appuntamento da Gallipoli,

La conduttrice ne ha approfittato per pubblicare un video riassunto di questo concerto conclusivo. Un mix di immagini dal palco e dal backstage, a evidenziare la complicità di tutti quelli che hanno preso parte al progetto. Baci, incitamenti, confronti sul retro tra la Gregoraci e i fan, ma anche tantissima professionalità.

“La musica ci fa viaggiare nelle emozioni più intense e queste sono le mie, per voi”. Ecco il messaggio pubblicato, con una canzone particolare scelta per accompagnare le immagini dal palco. Si tratta di Vita Meravigliosa, a indicare tutta la passione per questo progetto magnifico.

Nessuno spazio lasciato alle critiche nella sezione commenti, ma solo tantissimo amore. Ecco uno dei messaggi che probabilmente avrà toccato maggiormente le corde sensibili della Gregoraci: “Tu per me sei l’emozione più bella. Mi hai riempito il cuore con il tuo entusiasmo, i tuoi sorrisi e l’amore che ci metti sempre. Sei stata pazzesca”.