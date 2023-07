“Battiti Live”, abito fluo con spacco, scollatura e cut-out, Gregoraci da togliere il fiato

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

È un’estate decisamente bollente per Elisabetta Gregoraci, oltre che felice e fortunata. Battiti Live sta andando alla grande nella sua versione televisiva, così com’è stato un successo nei live in Puglia.

Online il pubblico le riserva soltanto amore, così come per Alan Palmieri. La coppia di conduttori funziona eccome, al punto da essere stati ribattezzati Palmeraci. Tanto divertimento, musica e look da togliere il fiato. Anche nell’appuntamento del maxi concertone andato in onda martedì 25 luglio Elisabetta Gregoraci ha rubato la scena a tutti.

Fluo e cut-out: magnifica Gregoraci

Quando Elisabetta Gregoraci è sul palco di Battiti Live, non ci sono occhi per gli artisti, questo è chiaro. La conduttrice, 43 anni compiuti a febbraio, non ha il minimo timore di mostrare il proprio fisico, e perché dovrebbe.

Anche Palmieri la presenta esaltandone l’avvenenza, beccandoci un bel cuoricino dalla partner sul palco. La colorazione fluo del suo abito viene esaltata enormemente dall’abbronzatura, che fa capolino in svariati punti strategici.

Spacco profondo, che si ferma al limite dell’inguine, senza raggiungere i livelli di Belen a Sanremo, il che è ormai un vero e proprio standard di misurazione. Salendo con lo sguardo, si fa apprezzare il ventre scoperto per metà, con addominali ben allenati in vista.

Stavolta non ha optato per una scollatura underboob ma l’abito ha comunque un taglio profondo sul suo davanzale. Nel complesso, intrigante la scelta di un vestito diviso a metà, in maniera molto precisa. Totalmente coperto sul lato destro e cut-out a tratti su quello sinistro.

Elisabetta Gregoraci: i look dell’estate

Elisabetta Gregoraci ha deciso di far sua l’estate 2023, alternando look ammalianti giorno dopo giorno. L’appuntamento settimanale con Battiti Live è un must per tutti i suoi fan, che non possono fare a meno di esaltare le sue scelte in fatto di abiti online.

Considerando come il grande evento musicale pugliese sia registrato, è possibile scoprire un gran numero di scatti backstage sul suo profilo, puntata dopo puntata. Il tutto si alterna ai suoi outfit estivi, tra costumi e abiti, gite al mare e serate romantiche.

La conduttrice non smette di stupire, ma soprattutto di osare, spingendo l’asticella sempre più in alto. Si va dal nude look alle trasparenze davvero ammalianti, passando per vestiti attillati e underboob già iconici.

Sensualità è la parola chiave dell’estate di Elisabetta Gregoraci, che dimostra giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, di poter sfoggiare in maniera eccellente qualsiasi tipo di abito da sera, e non solo.

Basti pensare al vestito nero firmato da Dan More, con gonna a sirena e cut-out sul busto, proprio come quello fluo nella puntata del 25 luglio. Inutile dire, però, che lo sguardo dei fan è piombato in questo caso sull’intrigante underboob, molto coraggioso.

Non solo sexy a ogni costo, però. Sul suo profilo Instagram la si può vedere anche semplicemente intenta a rilassarsi, con un abito bianco in macramè che gioca leggermente con delle trasparenze. Lo ha sfoggiato a Capri, una delle tappe delle sue vacanze nel segno dell’amore, fianco a fianco con il fidanzato Giulio Fratini, che non lascia mai il suo fianco. Capiamo il perché.